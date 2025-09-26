새 서울경찰청장에 ‘수사통’ 박정보 임명

경기남부청장 황창선 등 인사 단행

이미지 확대 박정보 신임 서울경찰청장

2025-09-26

정부는 25일 박정보(57) 경찰인재개발원장을 서울경찰청장으로 임명하는 등 치안정감을 비롯한 고위 간부 인사를 실시했다. 발령은 오는 29일이다. 이날 인사 발령으로 이재명 정부 들어 경찰 조직 내 ‘넘버2’로 불리는 서울청장까지 인사가 마무리됐다.전남 진도 출신인 박 신임 서울청장은 간부후보생(42기)으로 경찰에 입직한 이후 전남경찰청장, 서울청 수사차장, 강원청·광주청 수사부장 등을 거친 ‘수사통’으로 평가된다. 서울청장을 포함한 치안정감은 경찰 총수인 경찰청장(치안총감·1명) 바로 아래 계급이다. 임기가 보장된 국가수사본부장을 포함해 경찰청 차장, 서울·부산·경기남부·인천경찰청장, 경찰대학장 등 7명이다.이번 인사에서 황창선(59) 대전경찰청장은 경기남부경찰청장으로, 한창훈(57) 경찰청 생활안전교통국장은 인천경찰청장으로 임명됐다.김성희(55) 경남경찰청장은 경찰대학장 직무대리, 엄성규(54) 강원경찰청장은 부산경찰청장 직무대리로 각각 자리를 옮긴다. 서울청장 직무대리를 맡았던 박현수(54) 치안감은 경찰인재개발원장으로 자리를 옮기는 등 치안정감 아래 계급인 치안감 전보 인사도 함께 발표됐다.박상연 기자