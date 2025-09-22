동국대학교, 2026년 서울캠퍼스타운 사업 선정

이미지 확대 동국대학교 명진관과 팔정도. 동국대 제공

동국대학교는 서울시가 추진하는 ‘2026년 캠퍼스타운 사업’에 동국대가 최종 선정됐다고 22일 밝혔다. 이번 선정을 통해 동국대는 2026년부터 4년간 청년 유망 창업기업을 발굴·육성하고, 교내 창업을 중심으로 한 창업 지원 체계를 본격적으로 추진한다는 계획이다.동국대는 2017년 서울캠퍼스타운 단위형 사업을 시작으로 올해까지 종합형 사업과 창업형 사업을 연이어 운영해 왔다. 2023년 ‘스케일업 D코리아’, 2024년 ‘메타버스·가상융합기술 창업지원 프로그램’ 등 대학의 인적·물적 자원을 지역사회와 공유하며 2년 연속 서울캠퍼스타운사업 ‘우수사례 대학’에 이름을 올렸다.윤재웅 동국대 총장은 “이번 캠퍼스타운 사업 선정은 동국대가 가진 AI·바이오 등 미래 기술 분야의 연구 역량을 청년 창업 생태계와 결합해 사회적 가치를 창출하는 중요한 전환점”이라며 “대학이 지역사회와 상생하고, 청년들이 마음껏 도전하는 혁신 생태계의 허브로서 대학의 사회적 책무를 다하겠다”고 사업 선정 의의를 밝혔다.동국대의 2026년 캠퍼스타운 사업은 ‘HAI(Human-centered AI) STARTUP TOWN’이라는 이름으로 추진된다. ▲AI-X ▲바이오메디 ▲케어테크 ▲디지털 문화콘텐츠 등 4대 특화 분야를 중심으로 청년 창업기업을 집중적으로 지원하며, 교내 창업 생태계를 고도화할 예정이다.전병훈 동국대 캠퍼스타운사업단장은 “동국대가 그동안 축적한 경험을 바탕으로 청년 창업기업을 발굴·육성하고, 교내 창업 활성화를 적극적으로 추진하겠다”면서 “이번 사업을 통해 청년들이 도전하고 성장할 수 있는 새로운 창업기반을 만들어 가겠다”고 밝혔다.특히, 기존 우수사례로 선정된 프로그램에 투자 지원을 확대해 ▲AX-Meta 창업자 지원 프로그램 ▲TIPS 연계 투자 프로그램 등을 운영한다. 이를 통해 창업기업 육성은 물론 AI 기반 기업 및 전문 인력 양성, RISE 연계 프로그램 추진으로 청년 창업 활성화를 적극 도모할 계획이다.강규영(연구부총장·산학협력단장) 동국대 서울RISE사업단장은 “이번 사업이 RISE 사업의 다른 프로그램과 유기적으로 연계돼 시너지를 창출하고, 서울의 미래 산업을 이끌어갈 인재와 기업을 양성하는 데 기여할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.한편, 동국대는 2026년 캠퍼스타운 사업 선정을 계기로 서울을 대표하는 청년 창업 허브로 도약할 것으로 기대된다. 청년 유망 창업기업 육성과 교내 창업 활성화를 통해 새로운 창업 지원 모델을 제시하며, 미래 청년 창업 중심지로 자리매김할 예정이다.한준규 기자