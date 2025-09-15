호남대, 2026학년도 수시 경쟁률 4.7대 1

물리치료학과 11.5대 1 ‘최고’

이미지 확대 호남대학교 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호남대학교가 2026학년도 수시모집에서 평균 4.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 12일 마감 결과, 전체 모집정원 1584명 가운데 1574명 모집에 7386명이 지원했다.가장 높은 경쟁률을 보인 학과는 물리치료학과로 40명 모집에 460명이 지원해 11.5대 1을 나타냈다. 이어 뷰티미용학과 7.67대 1, 치위생학과 7.13대 1, 임상병리학과 6.94대 1, 반려동물산업학과 6.82대 1, 간호학과 6.75대 1 등 보건·생활계열에서 강세가 두드러졌다.합격자 발표는 전형에 따라 나뉜다. 간호학과와 물리치료학과는 10월 1일 1단계 합격자를 발표한 뒤 17일 면접을 거쳐 11월 30일 최종 합격자를 확정한다. 수능 최저학력기준이 적용되는 학과는 12월 10일 최종 결과가 공개된다.호남대는 합격생 전원에게 다양한 장학 혜택을 제공한다. 수능 성적에 따라 최대 4년간 등록금 전액 면제부터 1/4 감면까지 차등 지원하며, 성적장학금을 받지 못한 학생에게는 학과장 추천을 통한 생활지원형 장학금을 마련했다.특히 부모·교사·본인 등이 작성한 응원 추천서를 제출하면 50만원을 지급하는 ‘치얼업 장학금’, 계열통합모집 전형 합격자 전원에게 20만원을 지급하는 ‘붐업 장학금’을 신설해 눈길을 끌었다. 이 밖에도 성인학습자·만학도·주부 특별장학금, 가족장학금, 동문장학금 등 맞춤형 제도를 운영한다.광주 서미애 기자