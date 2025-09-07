[포토] 비 내리는 강릉

1 / 3 이미지 확대 반갑다 비야 절기상 이슬이 맺히기 시작한다는 백로(白露)이자 일요일인 7일 강원 강릉시 교동 한 도로를 차들이 물보라를 일으키며 달리고 있다. ‘극한 가뭄’ 강릉 오봉저수지의 저수율은 이날 오전 6시 기준 12.7%(평년 71.2%)로 전날보다 0.2%포인트 떨어졌다. 2025.9.7 연합뉴스

이미지 확대 비 내리는 강릉 극심한 가뭄이 이어지는 7일 강원 강릉시 교동에서 시민들이 우산을 쓰고 비를 피하고 있다. 이날 강릉을 비롯한 동해안 지역에는 오전까지 5㎜ 미만의 비가 예보돼 있다. 2025.9.7 연합뉴스

이미지 확대 ‘최악 가뭄’ 강릉에 내리는 비극심한 가뭄이 이어지는 7일 강원 강릉시 교동에 비가 내리고 있다. 이날 강릉을 비롯한 동해안 지역에는 오전까지 5㎜ 미만의 비가 예보돼 있다. 2025.9.7 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

절기상 이슬이 맺히기 시작한다는 백로(白露)이자 일요일인 7일 강원 강릉시 교동 한 도로를 차들이 물보라를 일으키며 달리고 있다.‘극한 가뭄’ 강릉 오봉저수지의 저수율은 이날 오전 6시 기준 12.7%(평년 71.2%)로 전날보다 0.2%포인트 떨어졌다.온라인뉴스팀