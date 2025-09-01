사회 [포토] 방통위 인근에 늘어선 이진숙 방통위원장 응원 화환들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/09/01/20250901800008 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-01 17:16 입력 2025-09-01 17:16 1/ 3 이미지 확대 1일 방송통신위원회가 있는 경기 과천시 정부과천청사 인근에 보수단체와 지지자들이 보낸 이진숙 방송통신위원장을 응원하는 화환이 늘어서 있다. 2025.9.1.연합뉴스 이미지 확대 1일 방송통신위원회가 있는 경기 과천시 정부과천청사 인근에 보수단체와 지지자들이 보낸 이진숙 방송통신위원장을 응원하는 화환이 늘어서 있다. 2025.9.1.연합뉴스 이미지 확대 1일 방송통신위원회가 있는 경기 과천시 정부과천청사 인근에 보수단체와 지지자들이 보낸 이진숙 방송통신위원장을 응원하는 화환이 늘어서 있다. 2025.9.1.연합뉴스 1일 방송통신위원회가 있는 경기 과천시 정부과천청사 인근에 보수단체와 지지자들이 보낸 이진숙 방송통신위원장을 응원하는 화환이 늘어서 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지