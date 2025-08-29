경남 진주서 비브리오패혈증 사망자 발생

이미지 확대 비브리오패혈증 예방 수칙. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 진주시에서 비브리오패혈증 사망자가 발생했다. 올해 경남에서 발생한 첫 사망 사례다.29일 진주시 등에 따르면 지난 21일 80대 남성 A씨가 다리 통증과 부종 등의 증상이 나타났다. 증상이 심해지자 지난 23일 진주의 한 병원에 입원 치료중 사망했다. 검체 검사 결과 A씨는 비브리오패혈증 환자로 확인됐다.3급 법정 감염병인 비브리오패혈증은 비브리오 불니피쿠스균 감염으로 유발된다.오염된 어패류를 날로 혹은 덜 익혀서 먹거나 상처 난 피부가 오염된 바닷물에 접촉할 때 주로 감염된다. 해수면 온도가 18도 이상으로 상승하는 5∼6월부터 발생하기 시작해 무더운 8∼9월에 가장 많은 감염이 발생한다.감염되면 초기 증상으로 급성 발열, 오한, 혈압 저하, 복통, 구토, 설사 등이 나타난다. 대부분 증상 발생 후 24시간 이내 다리 부위에 발진과 부종, 출혈성 수포 등 피부 병변이 발생한다.진주시는 이런 증상이 있으면 즉시 병원에 방문해달라고 당부했다. 감염 예방을 위해서 시는 어패류를 충분히 익혀서 먹고 피부에 상처가 있는 사람은 바닷물 접촉을 피해줄것을 강조했다.구형모 기자