메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

광주시교육청, 5개 학교 ‘안전한 통학로’ 조성

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
서미애 기자
서미애 기자
수정 2025-08-28 10:53
입력 2025-08-28 10:53

지자체 협력…보도·교통시설 조성

이미지 확대
통학로 조성 구간 이미지. 광주시교육청 제공.
통학로 조성 구간 이미지. 광주시교육청 제공.


주시교육청이 학교 부지를 활용해 안전한 통학로 조성에 나선다. 시교육청은 오는 10월부터 초등학교 4곳과 중학교 1곳 등 5개 학교를 대상으로 통학로 개선 사업을 본격 추진한다고 27일 밝혔다.

이번에 선정된 학교들은 통학로가 없거나 열악한 환경 탓에 민원이 끊이지 않았던 곳이다. 시교육청은 학교 부지를 제공하고, 지자체는 보도와 교통시설을 설치한 뒤 유지 관리까지 맡는 방식이다.

우선 오는 10월부터 광주문화초와 광주양산초 통학로에는 폭 2m 규모의 보도와 안전펜스가 설치된다. 특히 양산초에는 과속방지턱을 횡단보도로 활용하는 ‘고원식 횡단보도’도 마련된다.

내년 1월까지는 ‘우산동 뉴빌리지 사업’의 일환으로 송우초와 광산중 일대에 통학로가 조성된다. 두 학교 남쪽의 협소한 구간은 확장하고, 송우초 동편에는 신규 보도가 들어선다.

이어 내년 8월까지 서구와 협력해 양동초 정문 앞 진입도로를 포장하고, 보도·고원식 횡단보도·안전펜스 등 교통안전 시설을 구축할 계획이다.

시교육청은 이번 사업으로 학생은 물론 지역 주민 모두가 안전하게 통행할 수 있는 생활도로가 마련될 것으로 기대하고 있다. 이정선 교육감은 “학교 부지 활용으로 통학로 안전이 강화되고 지역민 만족도도 높아질 것”이라며 “지속적인 소통과 협력을 통해 ‘안전하고 행복한 교육환경’을 만들어가겠다”고 말했다.

광주 서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기