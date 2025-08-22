경찰 ‘청도 무궁화호 사고’ 조사 본격화…경보장치·블랙박스 분석 예정

이미지 확대 경부선 열차사고 나흘째…유류품 수색하는 경찰 22일 경북 청도군 경부선 열차사고 현장 인근에서 경찰이 사상자들의 유류품 수색을 하고 있다. 2025.8.22. 연합뉴스

7명의 사상자를 낸 경북 청도군 무궁화호 열차 사고를 수사하는 경찰이 수사에 속도를 내고 있다. 사고 현장에서 유류품 수색작업을 벌이는 동시에 기관차 블랙박스, 작업계획서 등을 확보해 사고 원인과 과실 여부 등을 가려낼 방침이다.경북경찰청 수사전담팀은 22일 오전 금속탐지기 등을 동원해 사고가 난 선로 주변에 남아 있을 수도 있는 작업자들의 유류품을 수색했다.앞서 경찰은 열차 감지 경보장치가 정상적으로 작동했는지 확인하기 위해 파손된 채 발견된 단말기 등을 수거했다. 사고 당시 작업자들은 열차 감지 경보장치 4대를 소지하고 있었으나, 사고로 2대가 파손됐다. 이와 함께 한국철도공사(코레일) 측으로부터 관련 로그인 기록을 확보해 분석 중이다.경찰은 확보한 자료를 토대로 기관차 블랙박스와 역무원 교신 로그 등의 자료도 넘겨받아 사고 당시 안전 조치에 문제가 없었는지를 확인할 계획이다. 또 기관사가 현장 작업을 위해 선로 주변을 이동하던 작업자들을 발견한 시점과 대처 방식 등도 조사하고 있다.또한 안전점검에 투입된 민간 협력업체의 작업계획서가 엉터리로 작성됐다는 의혹에 대해서도 사실 여부를 집중적으로 조사하고 있다. 이를 위해 작업계획서를 비롯한 각종 문서를 확보한 상태다. 특히, 코레일 직원을 제외한 협력업체 작업자 6명 중 2명은 당초 작성된 작업계획서상 명단에는 포함돼 있지 않았던 만큼, 안전 교육 등이 제대로 이뤄졌는지도 확인할 방침이다.경찰은 관계자 소환 조사도 준비하고 있다. 열차 기관사와 협력업체 대표와 직원, 코레일 관계자 등을 차례대로 불러 구체적인 사고 상황과 작업계획서에 없었던 작업자가 투입된 경위를 밝혀낼 예정이다.대구지방고용노동청도 코레일과 협력업체에서 확보한 자료를 토대로 현장 안전 관리체계와 중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용 여부를 검토하고 있다.경찰 관계자는 “우선 기관사 조사가 이뤄져야 나머지 관련자들에 대한 조사도 진행될 수 있는 만큼, 조사 일정 등을 조율 중”이라며 “확보한 자료와 관련자 진술을 종합해 과실 여부 등을 밝혀낼 계획”이라고 말했다.청도 민경석 기자