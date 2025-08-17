[포토] 서소문 고가차도 철거 시작

1 / 3 이미지 확대 서소문 고가차도 철거 시작 17일부터 철거작업이 시작된 서소문고가차도 모습. 서소문고가차도는 충정로역과 시청역을 잇는 18개의 교각으로 구성된 길이 335m, 폭 14.9m의 도로다. 현재 하루 평균 4만대 이상의 차량이 통행하고 있다. 2025.8.17 연합뉴스

