사회 [포토] '무섭게 역류하는' 하수

수정 2025-08-13 16:53 입력 2025-08-13 11:20

무섭게 역류하는 하수도권에 많은 비가 내린 13일 서울 종로구의 한 도로에서 맨홀에서 하수가 역류하고 있다. 2025.8.13 독자 제공 연합뉴스

침수된 덕양구청 부근 도로13일 집중호우로 경기도 고양시 덕양구청 부근 도로가 침수돼 있다. 2025.8.13 연합뉴스

침수된 도로수도권에 집중호우가 쏟아진 13일 경기도 의정부시에서 도로가 침수돼 차량이 서행하고 있다. 2025.8.13 연합뉴스

폭우로 뒤엉킨 침수차량13일 인천 계양구 작전동의 한 도로에 폭우로 침수차량이 뒤엉켜있다. 2025.8.13 연합뉴스

물에 잠긴 비닐하우스13일 오전 인천시 계양구 방축동에 있는 비닐하우스와 차량이 흙탕물에 침수됐다. 2025.8.13 독자 제공 연합뉴스

폭우로 생긴 땅꺼짐서울 곳곳에 호우주의보가 내린 13일 서울 종로구 한 도로에 땅꺼짐 현상이 발생해 교통이 통제되고 있다. 2025.8.13 연합뉴스

폭우로 무너진 담장13일 오전 인천시 동구 송현동 한 아파트 단지에서 담장과 구조물이 무너져 있다. 2025.8.13 인천소방본부 제공

들썩이는 맨홀뚜껑서울ㆍ수도권에 집중호우가 쏟아진 13일 경기도 고양시의 도로 위 맨홀뚜껑이 들썩이고 있다. 2025.8.13 연합뉴스

집중호우로 침수된 인천역 앞 도로13일 오전 인천시 중구 경인선(서울지하철 1호선) 인천역 앞 도로가 비로 침수됐다. 2025.8.13 독자 제공 연합뉴스

빗물에 잠긴 도로13일 오전 11시 50분께 인천시 부평구 갈산동 이면도로가 침수돼 차량 바퀴가 빗물에 잠겨 있다. 2025.8.13 독자 제공 연합뉴스

온라인뉴스팀