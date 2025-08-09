“명품 두른 모녀, ‘팥빙수에 얼음 더 달라’더니…‘불친절’ 리뷰 남겼네요”

이미지 확대 백화점 내 한 빙수 판매점 업주가 고객 요청에 따라 얼음을 추가로 갈아주고도 클레임(이의제기)과 부정적인 리뷰를 받았다며 고충을 토로했다. 네이버 카페 ‘아프니까 사장이다’ 캡처

백화점 내 한 빙수 판매점 업주가 고객 요청에 따라 얼음을 추가로 갈아주고도 클레임(이의제기)을 받은 것도 모자라 ‘불친절하다’는 리뷰까지 얻었다며 고충을 토로했다.자영업자들이 모인 네이버 카페 ‘아프니까 사장이다’에는 지난 8일 ‘빙수 거지도 있네요’라는 제목의 글이 올라왔다.백화점 입점 매장에서 사이드 메뉴로 빙수를 취급하는 가게를 운영하고 있다는 글쓴이 A씨는 “고급 옷을 입은 60대 여성과 30대 딸 둘(이 가게에 왔다)”고 운을 뗐다.A씨는 인증샷으로 거의 다 먹어 바닥을 보인 빙수 한 그릇과 숟가락 3개가 쟁반 위에 올라가 있는 사진도 함께 올렸다.A씨에 따르면 이들 모녀는 팥빙수와 과일빙수 중에 뭘 주문할까 고민하더니 1~1.5인분 양인 팥빙수 하나를 시켰다고 한다.팥빙수가 나간 후 얼마 뒤 딸 한 명이 카운터로 오더니 “빙수가 너무 많아 덜어먹게 빙수 그릇 하나를 더 달라”고 했다고 A씨는 전했다.A씨는 빙수 그릇 여분이 많지 않아 1회용 용기를 주겠다고 했으나 딸은 “됐다”며 자리로 돌아갔다고 한다.시간이 흐른 후 이들 모녀는 빙수 절반가량을 먹은 상태였는데 이번에는 60대 여성이 오더니 “우리 딸이 팥을 안 먹는데 팥이 많아서 기분 잡쳤다. 얼음 좀 더 갈아서 달라”고 말했다고 A씨는 주장했다.A씨는 고객이 말한 대로 얼음 1인분을 새로 갈아줬다고 했다. 그런데 여성은 “얼음만 갈아준 거냐”면서 의아하다는 반응을 보인 뒤 한숨까지 내쉬었다고 한다.이들 모녀는 빙수를 다 먹은 뒤 다시 오더니 부정적인 리뷰를 남기겠다며 ‘영수증 리뷰’를 위한 영수증을 발급해달라고 요청했다. 결국 A씨의 가게 리뷰에는 ‘불친절하다’는 내용의 리뷰가 하나 추가됐다고 한다.사연을 접한 카페 회원들은 “팥 많으면 좋은데 이상한 사람들이다”, “‘팥 많다’는 건 얼음 더 받으려는 핑계 같다”, “별별 사람들이 다 있다”, “다시는 안 오게 얼음이랑 그릇 주지 마시지” 등 반응을 보였다.A씨는 여러 댓글에 “명품 두르고 고상한 척하더라”, “백화점 손님들 중엔 본인이 갑질할 수 있다고 생각하는 사람들이 꽤 있더라” 등 답글을 달면서 자영업자의 어려움을 하소연했다.이정수 기자