[포토] 인천공항 자율주행 운송차량

수정 2025-08-08 11:18
입력 2025-08-08 11:18
1/ 5


8일 인천국제공항 제2여객터미널에서 시민들이 자율주행 운송차량을 시승하고 있다.



해당 서비스는 교통약자와 탑승 임박 승객 등 여객 편의 증진을 위한 보조 이동 수단으로, 현재는 오후 4시부터 저녁 8시까지 운영되며 향후 점차 확대될 예정이다.

온라인뉴스팀
