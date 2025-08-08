소비쿠폰, 비수도권에서 더 썼다…“농어촌 지역엔 하나로마트 추가 지정”

신청률 최고는 대구 96.2%, 최저는 제주

전 국민에게 15~55만원을 지급하는 ‘민생회복 소비쿠폰’ 1차 신청이 시작된 지 18일 만에 신청률 95%를 넘어선 가운데, 사용률은 수도권보다 비수도권에서 높은 것으로 나타났다. 정부는 마땅한 마트가 없는 농어촌 지역에는 사용처에 하나로마트를 추가 지정하기로 했다.행정안전부에 따르면 지난 7일 기준 소비쿠폰 신청자는 4817만 8019명으로 집계됐다. 전체 대상자(5060만 7067명)의 95.2%에 이르는 수치로, 총 지급액은 8조 7232억원이다.지역별로 신청률은 대구(96.2%)가 가장 높았고, 울산(96.1%), 인천(96.0%) 등이 뒤를 이었다. 반면 제주(93.8%)는 가장 낮았다. 서울은 94.5%, 경기는 95.1%를 각각 기록했다.신용·체크카드로 지급된 소비쿠폰은 3조 404억원이 사용돼 절반 이상(51.9%)이 쓰였다. 사용률이 가장 높은 지역은 제주(57.2%), 이어 인천(54.7%), 광주·울산(54.6%) 순이었다. 세종(48.4%)과 경기(49.2%)는 상대적으로 사용률이 낮았다.한순기 행안부 지방재정경제실장은 이날 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 “비수도권의 사용률이 높다는 건 그만큼 지역이 어려웠다는 방증”이라며 “3~5만원의 추가 지원금이 지역 영세 소상공인의 매출로 이어지는 것 같다”고 말했다.정부는 도서·산간 등 유통 인프라가 부족한 농어촌 지역에 거주하는 주민들이 소비쿠폰을 편하게 사용할 수 있도록 하나로마트를 사용처에 추가할 계획이다. 한 실장은 “마트나 슈퍼가 있더라도 너무 작아 고기나 채소 같은 신선식품을 못 산다는 불편이 있다”며 “이런 지역에는 이른 시일 내에 하나로마트를 추가 지정하겠다”고 말했다.행안부는 시장·군수 등 지자체장의 요청이 있을 경우 이를 최대한 존중해 지정 여부를 결정할 방침이다. 현재 소비쿠폰 사용처로 지정된 하나로마트는 121곳으로 전체(2208개)의 약 5% 수준이다.한편 상위 90% 국민에게 1인당 10만원을 추가로 지급하는 ‘2차 소비쿠폰’은 다음 달 22일부터 시작될 예정이다. 한 실장은 “다다음 주쯤 보건복지부와 국민건강보험공단을 만나 2차 지급 기준을 마련할 계획”이라며 “예컨대 건보료는 1인 가구냐, 4인 가구냐에 따라 차이가 커 일종의 특례가 필요하다. 관련 데이터를 바탕으로 다시 기준을 짜야 한다”고 말했다.한지은 기자