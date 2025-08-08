부산시설공단, 시민체감 디자인 혁신 본격화

이미지 확대 지난 7일 구서역 공영주차장에서 실시한 시민공감 BISCO 디자인점검단의 현장 점검 장면.부산시설공단 제공

부산시설공단이 시민체감형 디자인 혁신에 본격 나섰다.부산시설공단은 ‘시민공감 BISCO 디자인점검단’의 하반기 현장점검 활동을 본격 시작했다고 8일 밝혔다.전날 장산역·구서역 공영주차장을 시작으로 재개된 이번 점검은 단순한 외관 개선을 넘어, 공공시설물의 디자인 품질을 점검하고, 시민 체감형 디자인 혁신을 실현하기 위한 행보다.이번 장산역 공영주차장 현장 점검에는 부산시 미래디자인본부, 부산디자인진흥원 등 외부 디자인 전문가들이 직접 참여하여, 시설 이용자 중심의 시각 가독성, 안내 사인물의 통일성, 안전디자인 요소 등을 중심으로 공영주차장 표준디자인 개발을 위한 안내체계 전반을 집중 점검했다.특히 올해 하반기부터는 기존의 내부 중심 점검에서 벗어나, 부산시 미래디자인본부, 부산디자인진흥원 등 외부 전문가가 참여하는 민·관 합동 점검체계를 본격 도입했다.전문가의 전문성과 공단의 현장성이 결합된 협업 체계로, 보다 현실적이고 지속 가능한 개선안을 도출해 나간다는 방침이다.또한 하반기에는 ‘유니버설 시민공감 디자인단’도 새롭게 구성하여, 고령자·장애인·외국인 등 다양한 시민 집단이 실제 이용자 시각에서 공공시설물의 디자인 편의성을 진단하고 개선 의견을 제시할 수 있도록 했다.구형모 기자