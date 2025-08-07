청주시청 공무원 사칭 사기사건 9000만원 피해

이미지 확대 .

최근 전국적으로 공공기관을 사칭한 보이스피싱 시도가 잇따르고 있는 가운데 청주에서 실제 피해로 이어진 사례가 발생해 각별한 주의가 요구된다.7일 청주시에 따르면 지난 5일 청주에 있는 한 교복 판매점에 시청 예산과 김모 주무관을 사칭한 전화가 걸려 왔다.사칭범은 판매점 사장 A씨에게 “저소득층을 위한 체육복을 구매할 것”이라고 환심을 산 뒤 “예산 소진 차원으로 의료기기를 사야 하는데 시청보다 업체에서 구매하는 게 저렴하니 물품 구매를 대행해달라”고 요청했다. A씨는 사칭범이 소개한 의료기기 납품업체에 두 차례에 걸쳐 9000만원을 입금했다. 이 과정에서 사칭범은 청주시 공문까지 위조한 것으로 알려졌다.A씨는 돈을 보낸 뒤 구청 당직실로 해당 직원의 존재 여부 파악에 나서면서 피해사실을 인지했다.시 관계자는 “공무원은 전화나 문자만으로 물품 납품이나 금전 거래를 요구하지 않는다”며 “공공기관 명의로 낯선 연락을 받으면 반드시 해당 부서나 공식 연락처를 통해 사실 여부를 확인하고, 의심스러운 상황이 발생하면 즉시 경찰에 신고해 달라”고 당부했다.청주 남인우 기자