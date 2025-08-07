메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

청주시청 공무원 사칭 사기사건 9000만원 피해

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
남인우 기자
남인우 기자
수정 2025-08-07 18:46
입력 2025-08-07 18:26
이미지 확대
.
.


최근 전국적으로 공공기관을 사칭한 보이스피싱 시도가 잇따르고 있는 가운데 청주에서 실제 피해로 이어진 사례가 발생해 각별한 주의가 요구된다.

7일 청주시에 따르면 지난 5일 청주에 있는 한 교복 판매점에 시청 예산과 김모 주무관을 사칭한 전화가 걸려 왔다.

사칭범은 판매점 사장 A씨에게 “저소득층을 위한 체육복을 구매할 것”이라고 환심을 산 뒤 “예산 소진 차원으로 의료기기를 사야 하는데 시청보다 업체에서 구매하는 게 저렴하니 물품 구매를 대행해달라”고 요청했다. A씨는 사칭범이 소개한 의료기기 납품업체에 두 차례에 걸쳐 9000만원을 입금했다. 이 과정에서 사칭범은 청주시 공문까지 위조한 것으로 알려졌다.

A씨는 돈을 보낸 뒤 구청 당직실로 해당 직원의 존재 여부 파악에 나서면서 피해사실을 인지했다.



시 관계자는 “공무원은 전화나 문자만으로 물품 납품이나 금전 거래를 요구하지 않는다”며 “공공기관 명의로 낯선 연락을 받으면 반드시 해당 부서나 공식 연락처를 통해 사실 여부를 확인하고, 의심스러운 상황이 발생하면 즉시 경찰에 신고해 달라”고 당부했다.

청주 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
121년 역사의 서울신문 회원이 되시겠어요?
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기