‘고수온에 양식장 피해 최소화’…경북도, 대책 마련 분주

이미지 확대 강도다리 양식장. 경북도 제공

경북도는 최근 계속되는 폭염으로 바다 수온이 높아지며 영덕지역 내 양식장에서 어류 집단 폐사가 발생하는 등 양식 어류 피해가 들어오고 있다고 7일 밝혔다. 경북 동해안 해역에는 지난 1일 고수온 주의보가 발령된 상태다.도에 따르면 전날까지 고수온으로 영덕 양식장 1곳에서 강도다리 1600마리가 폐사했다. 또 일부 양식 어류 폐사 신고가 들어오고 있다.도는 앞서 국립수산과학원 동해수산연구소, 해양경찰서, 수협,동해안 시군, 어업인 등과 함께 고수온 대응 종합계획을 점검하고 이를 토대로 해상 예찰과 양식장 등 모니터링 체계를 본격적으로 가동했다.고수온 피해가 우려되는 양식장에는 현장점검을 강화하고 있다.이와 함께 양식어업인에게 양식장 관리 요령 준수, 피해 발생 시 신속한 신고, 현장대응반과 협조 강화 등을 지속해서 요청하고 있다.또 수온 정보와 유의 사항 등을 문자 및 사회관계망서비스(SNS)를 통해 약 1500명의 어업인과 공무원에게 매일 전파하고 있다.최영숙 경북도 환동해지역본부장은 “지난해 역대 최장기간의 고수온으로 양식어류 약 300만마리 폐사, 31억원에 달하는 최대 피해가 발생해 올해는 피해 최소화를 위해 철저하게 대응하고 있다”며 “양식 어가도 스스로 양식장 관리와 피해 예방에 노력해달라”고 말했다.포항 김상화 기자