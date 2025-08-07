부산시, 배터리 여권 플랫폼 구축 사업 과기부 공모 선정

이미지 확대 부산시청 전경. 서울신문 DB

부산시는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 주관하는 2025 블록체인 공공분애 집중사업 공모에 시가 제안한 블록체인 기반 배터리 여권 플랫폼 구축 사업이 최종선정됐다고 7일 밝혔다.블록체인기반 배터리 여권 플랫폼 구축 사업은 전기차 배터리의 제조부터 운행, 사용 후 처리까지 이력을 블록체인 기술을 활용해 여권처럼 기록, 관리하는 시스템을 도입하는 사업을 말한다.이번 공모 선정으로 시는 지역내 전기차를 대상으로 배터리 전주기 데이터 이력을 관리하는 배터리 순환 생태계를 조성할 계획이다. 특히 국제통상 규제가 시행되면 전기차 배터리 이력관리 체계 구축이 필수적이어서 파급효과가 클것으로 기대된다.이를위해 충전·안전, 성능점검,이력관리 등 3가지 실증 서비스가 추진되며 34억 6천만원(국비 26억, 민간 8.6억)의 예산이 투입된다. 사업수행은 (주)피엠그로우 컨소시엄이 맡았다.박형준 시장은 “이번 사업을 통해 지역 특화 배터리 여권 플랫폼의 선도적 모델을 구축해 지역내 배터리 관련기업들의 경쟁력을 확보하고, 나아가 배터리 데이터통합 관리의 거점 지역이 되도록 하갰다”고 말했습니다.구형모 기자