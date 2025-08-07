단수 사태 증평군 증평읍 7일 오후 6시 수돗물 공급 재개

이미지 확대 충북 음성군이 단수사태로 큰 불편을 겪고 있는 증평군 증평읍 주민들을 위해 생수를 지원하고 있다. 음성군 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충북 증평군은 송수관로 파손으로 수돗물 공급이 끊긴 증평읍에 7일 오후 6시부터 수돗물 공급이 재개된다고 밝혔다.증평읍 1만 7620가구는 지난 5일 오후 2시 20분부터 단수 사태로 큰 불편을 겪고 있다.이번 단수는 지난 5일 새벽 증평군 증평읍 사곡리 보강천 바닥 지하에 매설된 600㎜ 송수관로가 파손되면서 발생했다. 군은 파손시간을 오전 2시40분쯤으로 추정하고 있다.보강천 바닥에서 물이 솟구친다는 신고를 접수한 군은 대체 관로와 송수관을 연결하는 작업에 나서 7일 오전 1시 30분쯤 복구공사를 완료했다.대체 관로와 연결된 증평배수지의 물을 채우기까지 시간이 걸려 정상적인 수돗물 공급은 이날 오후 6시부터 이뤄질 예정이다.군은 이날 오전 재난 문자를 통해 “복구공사는 완료됐으나 수질이 탁해 가정에서 사용하기엔 부적합 상태”라며 “급수 개시 시간을 오후 6시로 연기했다”고 밝혔다.군은 수돗물 공급이 정상화될 때까지 급수차 69대를 지속 운영하고, 생수 보급도 이어갈 예정이다.인근 음성군과 진천군은 생수 등을 지원하고 있다.청주 남인우 기자