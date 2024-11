직업, 돌싱, 성범죄 ‘싹’ 검증…“천만원 데이트” 2000명 몰렸다

서울 거주 미혼남녀 100명 만남 주선

이미지 확대 연인·커플 자료 이미지. 123RF

서울에 거주하는 미혼 남녀 100명의 만남을 주선하는 서울시판 ‘나는 솔로’ 행사에 지원자가 2000명에 육박할 것으로 보인다.서울시에 따르면 지난 5일 오후 2시까지 ‘설렘, in 한강’ 지원자는 1673명으로 16.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 접수 기간이 나흘이나 남았던 만큼 무난하게 2000명을 채울 것이라는 반응이다.오는 8일까지 접수하는 ‘설렘, in 한강’은 서울시가 우리은행과 손잡고 관내 거주하는 25~39세 미혼 남녀 100명의 만남을 주선하는 행사다. 참가자들은 한강 요트 투어를 비롯해 다양한 프로그램에 참여하게 되며, 커플이 성사될 경우 총액 1000만원 한도 내 데이트권을 제공받는다. 데이트권은 성사된 커플 수에 따라 ‘N분의 1’로 배분될 예정이다.서울시도 이 정도 반응은 예상하지 못했다. 통상적으로 지자체나 기업이 개최하는 만남 주선 행사는 남성 참가자의 비율이 월등히 높은 반면 이번 행사는 남성과 여성 참가자의 성비가 5.5대 4.5 수준을 보일 정도로 여성 참가자가 많다.서울시는 관내 거주하는 미혼 남녀가 많고, 시의 참가자 검증 절차가 신뢰받고 있어 좋은 반응이 이어지고 있다고 판단했다. 서울시가 주최하는 행사인 만큼 기혼자나 성범죄자 등 부적격자는 걸러질 것이라고 참여자들이 보고 있다는 설명이다.서울시는 “보도자료를 낸 것 이외에 다른 홍보 활동을 하지 않았기 때문에 이렇게 많은 참가자가 몰릴 줄 몰랐다”며 “지난주부터 지원자 수가 조금씩 줄어드나 했는데 막바지에 다시 늘고 있다. 젊은 층이 SNS를 통해 서로 추천하고 추천받는 경우가 많다고 들었다”고 전했다.이어 “지원 이유에 ‘돌싱인 줄 모르고 속아서 이성을 만났다가 배신당한 경험이 있다’고 적은 참가자들이 눈에 띄더라”며 “‘설렘, in 한강’은 혼인 여부나 직업, 주거지가 확실한 사람만 참여할 수 있다 보니 인기를 끄는 것 같다”고 덧붙였다.‘설렘, in 한강’은 주민등록등본(초본)과 재직증명서(직장인)·사업자등록증명원(사업자)·소득금액증명서(프리랜서), 혼인관계증명서(상세) 등 서류를 제출해야만 참여할 수 있다. 시는 참가자들의 자기소개서를 검토하고 일일이 성범죄 이력을 조회하는 과정을 거쳐 남녀 각각 50명을 무작위 추첨으로 선정한다.김유민 기자