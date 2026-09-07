李대통령 니스 도착…마크롱과 7일 국제 영화·영상 정상회의 참석

靑 “K콘텐츠 유럽 시장 진출 기반 확대”

이미지 확대 이재명 대통령 부부, 프랑스 도착 이재명 대통령 부부, 프랑스 도착

(니스=연합뉴스) 김도훈 기자 = 프랑스를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일(현지시간) 프랑스 니스 코트다쥐르 공항에 도착한 공군 1호기에서 의전 차량으로 이동하고 있다. 2026.9.7

superdoo82@yna.co.kr

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(니스=연합뉴스) 김도훈 기자 = 프랑스를 국빈 방문한 이재명 대통령이 6일(현지시간) 프랑스 니스 코트다쥐르 공항에서 영접나온 에리크 시오티 니스 시장(왼쪽)이 선물한 기념메달을 보며 대화하고 있다. 2026.9.7

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세줄 요약 니스 도착, 뤼미에르 서밋 참석 준비

마크롱과 공동 의장, 산업 협력 논의

K콘텐츠 유럽 진출 확대 기대

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이재명 대통령이 6일(현지시간) 국제 영화·영상 정상회의인 ‘뤼미에르 서밋’이 열리는 프랑스 니스에 도착했다.이 대통령과 김혜경 여사가 니스 코트다쥐르 공항에 도착하자 엘레오노르 카루아 외교부 프랑코포니 및 국제협력 담당 특임장관, 필립 베르투 주한프랑스 대사 등이 이 대통령 부부를 맞이했다. 에릭 시오티 니스 시장은 이 대통령에게 기념 메달을 증정하기도 했다.이 대통령은 7일 에마뉘엘 마크롱 대통령과 공동 의장을 맡은 뤼미에르 서밋에 참석한다. 이번 행사에는 전 세계 30여개국에서 영화, 방송·영상, 게임 산업의 주요 경영진과 정책 결정자, 정치 지도자, 문화예술계 인사 등 약 150명이 참석한다.청와대는 이 대통령의 뤼미에르 서밋 참석을 계기로 K콘텐츠의 유럽 시장 진출 확대에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대하고 있다.위성락 국가안보실장은 앞서 브리핑에서 “영화산업의 태동과 성장을 이끌어온 프랑스와 함께 공동의장국으로서 글로벌 영화·영상 산업의 미래 논의를 선도하고, K콘텐츠와 우리 기업의 유럽 및 글로벌 시장 진출 기반을 더욱 확대해 나갈 것”이라고 전망했다.니스 김진아 기자