송언석 “李 대통령 시장투어는 선거개입, 법적조치할 것”…정희용 “자신에게 한없이 관대한 권력”

李대통령 울산·성남 등 시장 방문 비판

“선거개입 수준 넘어 직접 뛰고 있는 것”

정희용 “남이 하면 안 되고 본인만 되나”

李 대통령 당대표 시절 발언 들며 지적

이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표가 8일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 전통시장 방문 두고 선거개입 공방 격화

송언석, 대통령 직접 선거운동이라 비판

정희용, 선택적 원칙과 권력 관대함 지적

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송언석 국민의힘 원내대표가 15일 이재명 대통령의 시장 행보에 대해 “노골적인 관권선거이자 선거개입”이라고 주장했다.송 원내대표는 이날 페이스북에서 이 대통령의 울산 남목마성시장, 성남 모란시장, 서울 남대문시장 방문을 언급하며 “역대 대통령마다 선거개입 논란이 있곤 했지만 선거를 앞두고 매일같이 전국의 전통시장을 돌며 직접 선거운동을 한 대통령은 없었다”며 “대통령이 선거개입의 수준을 넘어 아예 직접 선거운동을 뛰고 있는 것”이라고 지적했다.그는 “대통령의 선거운동이 한 번만 더 진행된다면, 국민의힘은 즉시 대통령의 노골적인 선거운동에 대한 법적 조치를 추진하겠다”고 강조했다.정희용 사무총장도 “남이 하면 관권선거, 본인이 하면 국정 행보인가”라며 비판을 이어갔다. 정 사무총장은 SNS(소셜미디어)에서 “울산과 성남을 연이틀 방문하며 각종 현장 행보와 정책 메시지를 쏟아내는 모습은, 과거 본인이 비판했던 모습과 무엇이 다른지 묻지 않을 수 없다”고 했다.이어 ‘대통령이 평소에 하지 않던 일을 대놓고 선거 시기에 맞춰 전국을 다니면서 하고 있다. 관권 선거 아닌가’라는 2024년 2월 이 대통령의 더불어민주당 대표 시절 발언을 들며 “대통령의 정치적 중립 의무와 선거 개입 우려는 정권이 바뀌면 사라지는 선택적 원칙인가”라고 지적했다. 그러면서 “국민은 남에게 엄격하고 자신에게 한없이 관대한 권력을 신뢰하지 않는다”고 덧붙였다.곽진웅 기자