충청권 진보 교육감 후보들 ‘교육 혁신 상설 협의회’ 구축

공유 플랫폼 구축 등 교육 전환을 위한 공동 행보

이미지 확대 김성근(사진 왼쪽부터)·성광진·이병도·임전수 등 충청권 진보 교육감 예비후보가 21일 대전시의회에서 충청 교육의 대전환을 위한 공동 선언문을 발표했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대전과 세종, 충남·북 등 충청권 진보 교육감 예비후보들이 교육 전환을 위한 공동 행보를 선언했다.성광진(대전)·임전수(세종)·이병도(충남)·김성근(충북) 교육감 예비후보는 21일 대전시의회에서 기자회견을 열고 “경계를 넘어 협력하고 혁신을 통해 상생하는 민주 진보 국민주권 교육의 새 시대를 열겠다”고 밝혔다.이들은 “기후 위기와 디지털 전환, 지역 소멸이라는 시대적 변화 속에서 경쟁과 서열 중심 교육으로는 미래를 담보할 수 없다”며 교육과정·진로 진학 공유 플랫폼 구축과 서울대 10개 만들기, 기후·생태 전환 교육 추진을 공동 공약으로 제시했다.우선 교육과정·진로 진학 공유 플랫폼을 통해 시도별 교육 콘텐츠와 수업 자원, 진로·입시 정보를 공동 활용하기로 했다. 지역과 구애받지 않고 학생에 대한 맞춤형 진로 상담과 정보를 제공하겠다는 것이다. 시도 경계 지역 학교를 ‘충청교육 혁신 특구’로 지정해 공동 교육과정과 체험학습을 운영하고, 지역의 인프라를 연계해 교육 격차 해소에도 나선다.대학 서열화 완화를 위해 거점 국립대를 육성하고, 고교·대학 연계 프로그램을 확대해 지역 인재가 외부 유출 없이 성장할 수 있는 선순환 구조를 구축할 계획이다.이들은 “4개 시도는 교육으로 연결된 하나의 공동체”라며 “단 한 명의 아이도 포기하지 않는 교육을 위해 함께 책임을 지겠다”고 말했다.글·사진 대전 박승기 기자