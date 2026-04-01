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2026년 농해수 추가경정예산안 당정협의

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안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-04-01 08:27
입력 2026-04-01 08:27
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1일 국회 의원회관에서 열린 2026년 농해수 추가경정예산안 당정 협의에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 임호선 의원, 서삼석 의원, 송미령 농림축산식품부 장관, 윤준병 더불어민주당 농해수정책조정위원장, 황종우 해양수산부 장관, 송옥주 의원, 문금주 의원. 2026.4.1 안주영 전문기자
1일 국회 의원회관에서 열린 2026년 농해수 추가경정예산안 당정 협의에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.

왼쪽부터 임호선 의원, 서삼석 의원, 송미령 농림축산식품부 장관, 윤준병 더불어민주당 농해수정책조정위원장, 황종우 해양수산부 장관, 송옥주 의원, 문금주 의원. 2026.4.1 안주영 전문기자


1일 국회 의원회관에서 열린 2026년 농해수 추가경정예산안 당정 협의에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.

왼쪽부터 임호선 의원, 서삼석 의원, 송미령 농림축산식품부 장관, 윤준병 더불어민주당 농해수정책조정위원장, 황종우 해양수산부 장관, 송옥주 의원, 문금주 의원.

안주영 전문기자
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