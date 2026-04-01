정치 2026년 농해수 추가경정예산안 당정협의 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/01/20260401500013 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-04-01 08:27 입력 2026-04-01 08:27 이미지 확대 1일 국회 의원회관에서 열린 2026년 농해수 추가경정예산안 당정 협의에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.왼쪽부터 임호선 의원, 서삼석 의원, 송미령 농림축산식품부 장관, 윤준병 더불어민주당 농해수정책조정위원장, 황종우 해양수산부 장관, 송옥주 의원, 문금주 의원. 2026.4.1 안주영 전문기자 1일 국회 의원회관에서 열린 2026년 농해수 추가경정예산안 당정 협의에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다.왼쪽부터 임호선 의원, 서삼석 의원, 송미령 농림축산식품부 장관, 윤준병 더불어민주당 농해수정책조정위원장, 황종우 해양수산부 장관, 송옥주 의원, 문금주 의원.안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지