허석 순천시장 예비후보, 숙박업계와 관광산업 육성 정책협약

‘관광협의체’ 구성…민간주도 숙박산업 육성·상생 협약

이미지 확대 허석 순천시장 예비후보와 관내 숙박업계 관계자들이 협약식 후 기념사진을 찍고 있다.

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6·3 지방선거에 출마하는 허석 순천시장 예비후보가 관내 숙박업계와 손잡고 민간 중심 관광산업 육성과 지역경제 활성화를 위한 정책협약을 체결했다.허 예비후보는 지난 23일 순천시숙박업협회, 대한숙박업중앙회 순천시지부와 ‘민간주도 숙박산업 육성 및 상생을 위한 정책협약’을 맺었다. 이번 협약은 지속가능한 관광 활성화를 통해 생활인구 유입을 확대하고, 민간 숙박업의 경쟁력을 강화함으로써 지역경제를 활성화하는 데 목적을 두고 있다.협약에 따르면 허 예비후보 측은 관광산업과 숙박업 활성화를 위한 예산 확보와 행정적 지원을 적극 추진하고, 전국 단위 관광 네트워크 구축과 연계 사업 확대를 지원하기로 했다. ‘관광협의체’ 구성을 통해 숙박업 경쟁력 강화를 위해 기관에 필요한 행정·재정적 지원에 협조할 방침이다.특히 도시재생 등을 명분으로 한 관 주도의 숙박사업은 지양하고, 숙박 관련 정책 수립과 사업 기획 과정에서 지역 숙박업계의 의견을 사전에 수렴해 반영하겠다는 점을 명시해 민간 중심의 관광정책 추진 의지를 강조했다.숙박업계 역시 시 정책에 적극 협력하기로 했다. 지역 숙박업계는 관광 기반 구축과 지역경제 활성화를 위한 정책 추진에 협조하고, 서비스 개선과 자율적인 경쟁력 강화를 통해 순천 관광의 질적 수준을 높여 나간다는 계획이다.양측은 협약 이행 과정에서 긴밀한 협력체계를 유지하고, 협력사업 및 위탁사업 추진 시 공동의 목표 달성을 위해 상호 협력하기로 했다. 아울러 협약 과정에서 취득한 정보에 대해서는 상호 협의 없이 제3자에게 제공하거나 공개하지 않기로 했다.허 예비후보는 “민간 숙박업계와의 협력은 순천 관광산업의 지속가능성을 높이는 핵심 요소다”라며 “당선 이후 협약한 내용을 시정 운영과 관광정책에 적극 반영해 지역과 상생하는 관광 생태계를 구축하겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자