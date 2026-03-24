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지방중소기업 성장 전략 제안서 전달받는 정청래 대표

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안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-03-24 13:42
입력 2026-03-24 13:42
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정청래 더불어민주당 대표가 24일 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중동 상황 대응을 위한 중소기업 간담회에서 김기문 중기중앙회장으로부터 지방중소기업 성장전략 제안서를 전달받고 있다. 2026.3.24 안주영 전문기자
정청래 더불어민주당 대표가 24일 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중동 상황 대응을 위한 중소기업 간담회에서 김기문 중기중앙회장으로부터 지방중소기업 성장전략 제안서를 전달받고 있다. 2026.3.24 안주영 전문기자


정청래 더불어민주당 대표가 24일 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중동 상황 대응을 위한 중소기업 간담회에서 김기문 중기중앙회장으로부터 지방중소기업 성장전략 제안서를 전달받고 있다.

안주영 전문기자
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