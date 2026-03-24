정치 지방중소기업 성장 전략 제안서 전달받는 정청래 대표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/24/20260324500146 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-03-24 13:42 입력 2026-03-24 13:42 이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 24일 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중동 상황 대응을 위한 중소기업 간담회에서 김기문 중기중앙회장으로부터 지방중소기업 성장전략 제안서를 전달받고 있다. 2026.3.24 안주영 전문기자 정청래 더불어민주당 대표가 24일 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중동 상황 대응을 위한 중소기업 간담회에서 김기문 중기중앙회장으로부터 지방중소기업 성장전략 제안서를 전달받고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지