국힘 대구시장 경선 ‘주호영·이진숙’ 전격 컷오프…6인 경선 진출

이미지 확대 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보와 관련해 브리핑하고 있다. 2026.3.22. 연합뉴스

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국민의힘이 22일 6·3 지방선거 대구시장 경선에서 6선 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 전격 컷오프(공천 배제)하며 판도를 새로 짰다. 공관위는 대신 유영하(초선)·윤재옥(4선)·이재만(전 대구 동구청장)·추경호(3선)·최은석(초선)·홍석준(전 의원) 6명으로 경선을 꾸리기로 했다.이정현 국민의힘 공천관리위원회 위원장은 이날 국민의힘 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.그는 “필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁”이라며 “경제·산업 정책 역량과 통합의 리더십을 갖춘 인물이 필요하다”고 밝혔다.주 의원과 이 전 위원장 컷오프와 관련해선 “두 분은 각자의 영역에서 보수 정치의 중심을 지켜온 인물”이라며 “대구시장이라는 단일 직위보다 국회와 국가 정치 전반에서 더 큰 역할을 하는 것이 필요하다고 판단했다”고 설명했다.김성은 기자