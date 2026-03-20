울산 찾은 장동혁 “역풍, 순풍으로 바꾸는 것이 국힘 DNA”

울산시당 지선 출마예정자 정견발표회

“6·3 지방선거에 모든것 갈아넣을 것”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 당대표가 20일 울산 남구 종하 이노베이션센터에서 열린 국민의힘 울산시당 지방선거 출마예정자 정견 발표회에서 축사를 하고 있다. 울산 뉴시스

이미지 확대 20일 울산시 남구 종하이노베이션센터에서 국민의힘 울산시당 주최로 열린 지방선거 출마예정자 정견 발표회에서 장동혁 대표(오른쪽 네 번째), 김두겸 울산시장(오른쪽 다섯 번째) 등 참석자들이 당원들에게 인사하고 있다. 울산 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 20일 울산시 남구 종하이노베이션센터에서 울산시당 주최로 열린 지방선거 출마예정자 정견 발표회에 참석해 행사를 지켜보고 있다. 울산 연합뉴스

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장동혁 국민의힘 대표가 20일 “우리에게 역풍이 불고 있다고 할지라도 순풍으로 바꿔가는 것이 정치고, 국민의힘 DNA라고 믿는다”고 했다. 이어 “6·3 지방선거에 모든 것을 갈아 넣겠다”고 강조했다.장 대표는 이날 울산에서 열린 국민의힘 울산시당 지방선거 출마 예정자 정견 발표회 축사에서 “우리 앞에 어려움이 없었던 적은 없다. 바람이 불지 않았던 적도 없다. 바위가 놓여 있지 않았던 때도 없다”며 이같이 말했다. 그러면서 “지금 어렵지만 우리가 힘을 모아 싸운다면 저는 국민의힘이 반드시 승리할 수 있다고 믿는다”고 덧붙였다.발표회는 울산시장 후보로 단수 공천된 김두겸 시장을 비롯해 기초단체장, 광역의원, 기초의원 출마 예정자들이 참석해 정견을 발표하는 방식으로 진행됐다. 행사에는 박성민 울산시당위원장과 김기현·서범수 의원, 당원 등이 참석했다.장 대표는 손자병법에서 유래한 말인 ‘선승구전’(이길 수 있는 조건을 만들어 놓고 전쟁에 임한다)을 강조하며 “이 정견 발표 자리가 전쟁에서 이기기 위해 전투에서 승리하기 위해 결의를 다지는 시작점이 될 것”이라고 강조했다.그는 이어 “지방선거가 끝날 때까지 당 대표인 저부터 모든 것을 갈아 넣겠다”면서 “대한민국 산업화를 이끈 산업의 중심이자 경제 수도 울산에서 승리의 바람을 일으켜 달라”고 당부했다.곽진웅 기자