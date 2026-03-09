조국 “저열한 공격 벌어진다면 연대 어려울 것”

민주당과 연대 논의 앞두고 기싸움
조국 “연대의 전제는 상대방 존중”
중수청·공소청법 수정 필요성 강조
조국 조국혁신당 대표는 9일 더불어민주당을 향해 “저열한 공격이 또 벌어진다면 연대도 어려울 것”이라고 작심 발언을 했다.
조 대표는 국회에서 진행된 ‘창당 2주년’ 기자간담회에서 “연대의 전제는 상대에 대한 존중”이라며 이같이 말했다. 그러면서 “민주당 정청래 대표의 전격적 합당 제안 후 민주당 내 합당 반대파가 저와 당에 대해 무차별 공격을 가했다. ‘토지공개념’이 빨갱이 정책이라는 색깔론 비방도 있었다”고 했다.
조 대표는 민주당과의 연대 논의를 위해 양당 간 공식 기구가 신설된 것과 관련해 “조만간 ‘2＋2 회의’가 열릴 것 같다. ‘국민의힘 제로’라는 대전제를 인정하고 지역별로 어떻게 해야 할 것인가도 결정해야 한다”고 설명했다. 비호남 지역의 선거 연대에 대해선 “각 당의 시도당에서 서로 협의하도록 자율권을 줘야 한다”고 했다.
조 대표는 송영길 전 민주당 대표가 최근 혁신당을 향해 “호남에서 이삭줍기 말고 영남으로 가라”고 발언한 데 대해 “왜 혁신당을 공격하는 지 이해 불가”라고 했다. 조 대표의 발언에 불쾌감을 드러내며 다음 총선에서 직접 경쟁을 하자는 강득구 민주당 최고위원에 대해선 “어느 지역구에 어느 후보 낼 것인지는 저희 당이 결정한다. 강 최고위원의 허가를 받을 사안이 아니다”라고 일축했다.
그는 또 자신의 거취에 대해선 “정해진 게 없다”면서도 “저도 정치인이기에 선거에 출마해 복귀하는 건 너무 당연하지 않겠나”라고 말했다.
검찰개혁 관련 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법의 수정 필요성도 주장했다. 이재명 대통령이 최근 소셜미디어(SNS)에 개혁 관련 언급을 잇따라 한 데 대해선 “대통령의 입장을 충분히 이해한다”면서도 “입법의 최종 권한은 국회에 있기 때문에 대통령의 의견을 존중하면서도 검찰개혁을 열망했던 국민의 의지가 반영된 수정은 필요하지 않나 생각한다”고 말했다.
김헌주·김서호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지