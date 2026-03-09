조국 “저열한 공격 벌어진다면 연대 어려울 것”

민주당과 연대 논의 앞두고 기싸움

조국 “연대의 전제는 상대방 존중”

중수청·공소청법 수정 필요성 강조

이미지 확대 조국 조국혁신당 대표가 9일 국회에서 창당 2주년 기자간담회를 하고 있다. 2026.3.9 뉴스1

조국 조국혁신당 대표는 9일 더불어민주당을 향해 “저열한 공격이 또 벌어진다면 연대도 어려울 것”이라고 작심 발언을 했다.조 대표는 국회에서 진행된 ‘창당 2주년’ 기자간담회에서 “연대의 전제는 상대에 대한 존중”이라며 이같이 말했다. 그러면서 “민주당 정청래 대표의 전격적 합당 제안 후 민주당 내 합당 반대파가 저와 당에 대해 무차별 공격을 가했다. ‘토지공개념’이 빨갱이 정책이라는 색깔론 비방도 있었다”고 했다.조 대표는 민주당과의 연대 논의를 위해 양당 간 공식 기구가 신설된 것과 관련해 “조만간 ‘2＋2 회의’가 열릴 것 같다. ‘국민의힘 제로’라는 대전제를 인정하고 지역별로 어떻게 해야 할 것인가도 결정해야 한다”고 설명했다. 비호남 지역의 선거 연대에 대해선 “각 당의 시도당에서 서로 협의하도록 자율권을 줘야 한다”고 했다.조 대표는 송영길 전 민주당 대표가 최근 혁신당을 향해 “호남에서 이삭줍기 말고 영남으로 가라”고 발언한 데 대해 “왜 혁신당을 공격하는 지 이해 불가”라고 했다. 조 대표의 발언에 불쾌감을 드러내며 다음 총선에서 직접 경쟁을 하자는 강득구 민주당 최고위원에 대해선 “어느 지역구에 어느 후보 낼 것인지는 저희 당이 결정한다. 강 최고위원의 허가를 받을 사안이 아니다”라고 일축했다.그는 또 자신의 거취에 대해선 “정해진 게 없다”면서도 “저도 정치인이기에 선거에 출마해 복귀하는 건 너무 당연하지 않겠나”라고 말했다.검찰개혁 관련 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법의 수정 필요성도 주장했다. 이재명 대통령이 최근 소셜미디어(SNS)에 개혁 관련 언급을 잇따라 한 데 대해선 “대통령의 입장을 충분히 이해한다”면서도 “입법의 최종 권한은 국회에 있기 때문에 대통령의 의견을 존중하면서도 검찰개혁을 열망했던 국민의 의지가 반영된 수정은 필요하지 않나 생각한다”고 말했다.김헌주·김서호 기자