조현 “우리 측 안보협상팀, 3월 중순 미국갈 것”

이미지 확대 조현 외교부 장관이 6일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체 회의에 출석해 중동 사태 관련 국민 보호 관련 질의에 답하고 있다. 2026.3.6. 연합뉴스

한미 조인트 팩트시트(공동 설명자료)에 담긴 안보 분야 후속 협의를 위해 한국 측 협상팀이 이달 중순 미국으로 파견된다.조현 외교부 장관은 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 “미국 측과 긴밀히 협의해 일단 우리 팀이 먼저 (미국으로) 가는 것으로 합의됐다”고 말했다. 조 장관은 ‘한국 측 원자력 안보 실무팀이 3월 중순에는 미국으로 가느냐’는 질의에 “그렇다”고 답했다.앞서 외교부는 2월 말 또는 3월 초중순 미국 대표단의 방한이 추진되고 있다고 밝힌 바 있다. 당초 미국 측 협상단은 지난 1월 중 방한해 협상을 시작할 예정이었지만 미국이 한국의 대미 투자를 문제 삼으면서 한 차례 일정이 연기됐다. 이후 중동 사태가 겹치며 방한 일정이 재조정됐다.방미를 협의 중인 팀은 우라늄 농축과 재처리를 다루는 한미원자력협력TF다. 앞서 지난해 11월 한미 정상 간 합의 사항을 담은 팩트시트에는 한국의 우라늄 농축·사용후연료봉 재처리 권한 확대와 한국의 핵추진 잠수함 도입 등 안보 현안이 담겼다.백서연 기자