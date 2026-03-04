허석 순천시장 예비후보, 정책공약 자료집 출간 ‘눈길’

공약 체계화···지역 서점 통해 지역 상권과 연계

이미지 확대 왼쪽 부터 이상대 순천시체육회장, 김문수 국회의원, 허석 순천시장 예비후보

이미지 확대 김문수 국회의원과 허석 순천시장 예비 후보가 허석 선거 사무실에서 포옹하고 있다.

이미지 확대 허석 순천시장 예비후보의 정책공약 자료집

허석 순천시장 예비후보의 정책공약 자료집이 지역 서점에서 판매되고 있어 눈길을 끈다.6·3 지방선거를 앞두고 후보자의 정책 방향과 세부 실행 계획을 한 권으로 정리한 자료집이라는 점에서 지역 정치권과 유권자들의 관심이 모아지고 있다.이번 정책공약 자료집은 허 예비후보가 제시해온 주요 정책 비전과 분야별 공약을 체계적으로 정리한 것으로 알려졌다. 이 책은 단순한 구호를 나열하는 데 그치지 않는다. 정책 추진 배경과 목표, 실행 방향 등을 함께 담아 유권자들이 후보자의 시정 철학과 정책 구상을 종합적으로 이해할 수 있도록 구성한 점이 특징이다.자료집은 순천 관내 ▲중앙서점 ▲명문서점 ▲성지서점 ▲왕지서점 ▲반석서점 ▲서원문고 등 지역 서점을 통해 판매되고 있다. 대형 온라인 유통이 아닌 지역 오프라인 서점을 중심으로 배포함으로써 지역 상권과 연계한 유통 구조를 선택했다는 점도 눈에 띈다. 시민들은 서점을 통해 직접 자료집을 구매하고 공약 내용을 확인할 수 있다.허 예비후보는 더불어민주당 소속으로 민선 7기 순천시장을 지냈다. 지난 대선에서는 이재명대통령 후보 전남선대위 상임고문을 맡은 바 있다. 이번 자료집에는 그간의 시정 운영 경험과 정치 활동을 토대로 정리한 정책 방향이 반영된 것으로 전해졌다.허 예비후보는 자료집 출간과 관련해 “정책은 선거용 문구가 아닌 시민과의 약속이다. 자료집을 통해 정책 비전과 실행 계획을 있는 그대로 공개하고, 시민의 평가와 검증을 받겠다”고 밝혔다. 이어 “순천의 미래를 어떻게 설계할 것인지에 대한 고민을 담았다”며 “많은 시민들께서 직접 읽고 판단해 주시길 바란다”고 말했다.지방선거에서 정책공약 자료집을 별도로 출간해 판매하는 사례는 흔치 않다. 통상 선거 공약은 요약본이나 홍보물 형태로 배포되는 경우가 많지만, 책자 형태로 제작해 공개하는 방식은 정책 내용을 보다 구체적으로 제시하겠다는 의미로 해석된다.최근 지방선거가 인물 중심 경쟁을 넘어 정책 경쟁으로 전환되는 흐름 속에서 이번 자료집 출간은 정책 공개 범위를 넓히는 행보로 평가된다. 유권자 입장에서는 후보자의 공약을 단편적인 정보가 아닌 체계적인 자료로 확인할 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.순천 최종필 기자