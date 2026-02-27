한동훈 “보수 재건 길은 尹노선 끊는 것…장동혁, 보수 팔아”

“개인 생존위해 당 팔아” 장동혁 비판

배현진·박정훈·우재준 등 친한계 동행

與 법안 강행에 “당권파 견제 안 통해”

재보궐 출마가능성 “배제할 이유 없어”

대구 서문시장 상인·시민과 악수·셀카

이미지 확대 한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 오후 대구 서문시장을 찾은 자리에서 일행들과 국수를 먹고 있다. 대구 연합뉴스

이미지 확대 한동훈 전 국민의힘 대표가 27일 대구 중구 서문시장 국수골목을 찾아 상인과 함께 손을 흔들고 있다. 대구 뉴시스

이미지 확대 한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 오후 대구 서문시장을 찾은 자리에서 상인과 인사하고 있다. 대구 뉴시스

이미지 확대 한동훈 국민의힘 전 대표가 27일 오후 대구 서문시장에 도착하고 있다. 대구 연합뉴스

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 27일 “보수 재건의 길은 ‘윤석열 노선’을 끊어내는 것”이라고 했다. 장동혁 대표를 향해서는 “개인 생존을 위해 보수와 당을 팔아먹고 있다”고 비판했다.한 전 대표는 이날 ‘보수의 심장’ 대구 서문시장을 찾은 뒤 기자들과 만나 “계엄을 옹호하고 (윤석열 전 대통령) 탄핵에 반대하며 부정선거론을 옹호하는 그 윤석열 노선을 끊어내야 한다”고 했다. 그러면서 “왜 윤석열 노선 세력이 저를 제명까지 했겠나. 결국 ‘한동훈 노선’, 윤석열 노선을 끊어내자는 노선을 온몸으로 거부하고 있는 것”이라고 덧붙였다.한 전 대표의 대구 방문에는 친한(친한동훈)계 배현진·박정훈·우재준·정성국·김예지·안상훈·진종오 국민의힘 의원과 김경진 서울 동대문을 당협위원장, 김종혁 전 최고위원, 신지호 전 의원, 박상수 전 대변인 등이 동행했다.한 전 대표는 장 대표를 비롯한 국민의힘 당권파를 향해서는 “지금 당권파는 철저하게 부정선거론, 윤어게인을 팔아서 숙주 삼아 당선된 사람”이라며 “개인의 생존이 어려우니까 보수와 당을 팔아먹는 것”이라고 했다. 이어 “지방선거는커녕 당 존립도 어렵다”면서 “전 국민으로부터 지금 당권파가 고립되고 있다. 스스로를 모든 상식적 사람들로부터 점점 고립되게 한다”고 했다.더불어민주당의 ‘법왜곡죄’(형법 개정안) 본회의 강행 처리 등에 대해선 “윤어게인 노선의 당권파들이 뭐라고 얘기해도 민주당은 눈도 깜짝 안 한다”며 “왜 그렇겠어. 국민은 ‘너나 잘해’ 이런 것”이라고 꼬집었다. 이어 “(당권파가) 마음에 안 든다고 개인 이익을 위해 동지를 찍어내고 마구 제명하는 사람들 입에서 나오는 견제는 통하지 않는다”고 강조했다.한 전 대표는 재보궐 선거 출마 가능성에 대해선 “지금 결정이 안 된 상태에서 마치 정치공학적으로 어디 가겠다는 것은 의미없다”면서도 “그걸 배제할 이유는 없다”고 했다. 그러면서 “그런데 지금은 보수 재건을 위해서 나온 것”이라고 덧붙였다.한 전 대표는 시장에서 상인들을 만나 안부를 묻고 “결국 잘 살게 하는 게 보수의 미덕이다. 진짜 삶을 누가 더 유능하게 보살피느냐, 개선시키느냐가 정치의 임무”라고 했다. 그러면서 “힘을 모아 우리가 보수를 재건해야 한다. 그래야 대한민국을 구한다”고 했다. 시민들을 만나서는 악수를 하거나 ‘셀카’를 찍기도 했다.앞서 한 전 대표는 이날 SBS 라디오에서도 재보선 출마 여부와 관련해 “왜 굳이 배제하겠나”라고 했다. 특정 지역구 출마에 대해서는 “지금 제 상황에서 어느 곳을 정해두거나 그런 부분은 아니다”라고 했다.한 전 대표는 국민의힘 당권파가 자신을 돕는 친한계 의원들을 징계하려는 데 대해선 “몇몇 아주 극소수가 홍위병들처럼 ‘제거하자’고 하면 전광석화처럼 제명하고 날려버리고 있다”고 했다. 그러면서 “홍위병들 면면을 보면 국민의힘 당적과 당직을 가진 채 무소속 한덕수 옹립을 시도하고 적극 도왔던 사람들”이라고 덧붙였다.곽진웅 기자