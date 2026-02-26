국민의힘 “민주당, 통합으로 충남 말살”

이미지 확대 김태흠 충남지사(왼쪽)과 이장우 대전시장. 서울신문 DB

국민의힘 충남도당은 충남·대전 행정통합 특별법 보류와 관련해 26일 더불어민주당이 본질을 왜곡하며 정치 공세를 이어가고 있다고 비판했다.충남도당은 이날 성명을 통해 “민주당은 재정·권한 이양이 전무한 졸속 특별법을 급조해 밀어붙이려 했다”며 “통합시 명칭을 ‘대전특별시’라는 약칭으로 충남의 위상과 정체성을 지워버리는 ‘충남 말살 통합’을 강행했다”고 비판했다.이어 “행정통합은 단순한 행정구역 조정이 아닌 대한민국 구조를 다시 설계하는 국가 대개조이자, 충남의 미래를 결정짓는 백년대계”라며 “충남의 이름을 버리고, 재정과 권한을 비워둔 채 형식만 합치려 한 것이야말로 충남을 팔아먹으려 한 ‘진짜 매향’”이라고 주장했다.그러면서 “실질적·항구적 재정·권한 이양이 빠진 형식적 통합은 ‘빈 껍데기’에 불과하다”며 “220만 충남도민은 충남의 권한과 자존심을 가볍게 여긴 ‘을사칠적(乙巳七賊)’, ‘매충노(賣忠奴)’ 민주당 충남 국회의원 7인의 행태를 결코 잊지 않을 것”이라고 강조했다.앞서 김태흠 충남지사는 25일 기자회견을 열고 민주당이 주도하는 통합 법안은 핵심 내용이 모두 빠진 선언적 문구라고 비판하며 “졸속 법안을 무리하게 처리하려던 민주당에 깊은 유감”을 표명했다.김 지사는 “‘통합 시계’를 조금 늦추는 한이 있더라도 올바른 방향으로 가야 한다. 우리 미래를 위해서는 ‘진짜 통합’을 이뤄내야 한다”며 국회 내 여야 동수의 통합특별위원회 구성을 제안했다.이장우 대전시장도 25일 대전시청에서 기자회견을 열고 “워낙 졸속 법안으로 만들어졌기 때문에 폐기해야 한다”며 민주당을 향해 날을 세웠다.이 시장은 “고도의 자치권을 완전히 뭉갠 법안으로는 통합특별시가 수도권과 경쟁할 수 없고 지방분권, 지역 균형 발전을 실현할 수 없다”고 강조했다.천안 이종익 기자