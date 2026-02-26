국중박서 이순신전 관람 이 대통령 부부 왜…“문화강국 재확인”

이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 국립중앙박물관을 찾아 ‘우리들의 이순신’ 특별전 등 주요 전시를 보며 시민들과 소통했다.
강유정 청와대 대변인은 서면브리핑에서 이날 행보에 대해 “문화강국 대한민국의 정신적 기반을 재확인하고 시민들과 소통하기 위한 것”이라고 설명했다.
이 대통령 부부는 국중박 학예연구사의 설명을 들으며 전시를 관람했다. 이 대통령은 전시품이 실물인지 복제품인지, 어떻게 보존했는지, 누가 입던 갑옷인지 등을 세세히 물으며 전시를 둘러봤다. 특히 길이 2m에 달하는 이순신 장검과 장검에 새거진 글을 오래 살펴봤다.
김 여사는 조선 말기 여성들을 위해 쓰여진 것으로 추정되는 충무공 행장(이순신 전기) 한글 필사본을 관심 있게 살펴보며 “한글본이냐”고 묻기도 했다.
시민들의 환호도 이어졌다. 이 대통령 부부는 셀카 요청에 흔쾌히 응하며 포즈를 취해주기도 했다. 대통령과 사진을 찍은 한 어린이 관람객은 “친구들이 난리 날 거예요. AI냐고 물을 것 같아요”라며 반가워했다고 강 대변인이 전했다.
김진아 기자
