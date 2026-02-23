웃으며 손잡은 與 서울시장 후보군… 면접 끝나면 결국 한 명만 남는다

비전·정책·역량 등 질문 집중 공세

박찬대·우상호 등도 면접 참여

24일 경기지사 후보 등 면접 진행

이미지 확대 6·3 지방선거 서울시장에 도전하는 더불어민주당 예비 후보들이 23일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석해 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 김영배 더불어민주당 의원, 김형남 전 군인권센터 사무국장, 박주민 더불어민주당 의원, 박홍근 더불어민주당 의원, 전현희 더불어민주당 의원, 정원오 성동구청장. 연합뉴스

더불어민주당 중앙당 공천관리위원회가 23일 광역단체장 예비후보 면접 절차에 돌입하면서 후보 자리를 둔 당내 경쟁이 본격화됐다.민주당 중앙당 공관위는 이날 여의도 중앙당사에서 제2차 전체회의를 열고 서울시장 후보자를 시작으로 면접 절차를 개시했다.김이수 중앙당 공관위원장은 “공정하게 하고, 엄격하게 관리하고, 합리적이고 공평한 결과를 도출하겠다는 3가지 원칙 속 활동할 것”이라고 설명했다.조승래 사무총장은 “공천 과정에서 어떤 권위나 권한 바깥의 편법이 작용하지 않고 엄정하게 시스템으로 공천을 관리할 것”이라고 했다.공관위는 비공개 회의를 마친 뒤 서울시장 출사표를 던진 김영배·김형남·박주민·박홍근·전현희·정원오(가나다 순) 후보를 대상으로 면접을 시작했다. 면접 시작 전 후보 사퇴를 선언한 서영교 의원은 참석하지 않았다. 6명의 후보는 면접을 앞두고 각각 서울 시민을 위한 시장이 되겠다는 포부를 내세웠다.면접에서는 시정에 관한 비전·정책에 대한 구상·갖추고 있는 행정 역량 등에 대한 집중 공세가 이어졌다. 공직자에게 필요한 덕목과 정책 재원 등에 대한 구체적인 질문들도 있었던 것으로 알려졌다.김영배 의원은 면접을 마치고 난 뒤 “공직자는 자부심이 핵심이고, 무능력은 죄악이라고 생각한다”고 했다. 김형남 전 군인권센터 사무국장은 “저출생 문제와 관련해 10~15년 동안 월세와 생활비 부담을 얼마나 경감시켜줄 수 있는지 대답했다”고 말했다.박주민 의원은 “과거에 해 왔던 것을 그냥 하는 것을 넘어선 미래의 것을 가지고 올 수 있는 준비와 구상이 필요하다고 했다”고 전했다. 박홍근 의원은 “대통령과의 호흡이 중요하니 그런 점에서 이재명 대통령과 함께 해 왔던 기틀을 소개했다”고 밝혔다.전현희 민주당 의원은 “강남에서 (민주당) 국회의원을 한 유일한 후보로서 그런 경쟁력을 가지고 선거에 승리할 수 있도록 하는 것을 전략으로 삼고 있다”고 했다. 정원오 서울 성동구청장은 “그동안 구청장을 세 번 했는데 서울시장에 대한 평소 생각과 다짐을 얘기했다”고 했다.공관위는 같은 날 인천·광주·대전·강원 광역단체장 후보들에 대한 면접도 진행했다. 인천시장 선거에 출마 선언한 박찬대 의원, 강원지사에 도전하는 우상호 전 청와대 정무수석도 면접에 참여했다. 24일에는 경기·경남·충북·충남·전북·전남·제주 광역단체장 후보들의 면접이 예정돼 있다.김서호 기자