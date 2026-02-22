전한길, ‘불의필망’ 최시원에 ‘러브콜’… 태진아 측 ‘화들짝’ 법적대응 시사

이미지 확대 전한길이 슈퍼주니어 멤버 최시원을 언급했다. 유튜브 채널 ‘전한길뉴스 1waynews’ 캡처

이미지 확대 최시원. 서울신문DB, 최시원 SNS 캡처

이미지 확대 태진아, 연합뉴스와 인터뷰 가수 태진아. 2022.1.10 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국사 강사 출신 정치 유튜버 전한길이 그룹 슈퍼주니어 최시원을 공개적으로 언급하며 러브콜을 보냈다.전한길은 22일 유튜브 채널 ‘전한길뉴스 1waynews’를 통해 ‘3·1절 기념 자유음악회’ 개최를 홍보하는 과정에서 최시원을 언급했다.전한길은 “최시원이라는 연예인 혹시 아시냐”라며 스태프에게 “최시원도 우리 콘서트에 오느냐. (추진) 중이냐”라고 물었다.연예계에 따르면 최시원은 지난 19일 자신의 인스타그램에 ‘불가사의’(不可思議)라는 문구가 적힌 이미지를 게재했다가 삭제했다. 이후 ‘불의필망’(不義必亡)이라는 글을 올렸다 다시 지웠고, 최종적으로 ‘불의필망, 토붕와해’(不義必亡, 土崩瓦解)라는 문구를 올렸다.‘불의필망’은 정의롭지 못한 것은 반드시 망한다는 뜻이며, ‘토붕와해’는 흙이 무너지고 기와가 조각난다는 의미로 주로 조직이나 국가의 붕괴를 지칭할 때 쓰인다. 최시원은 해당 게시물과 관련해 별도의 설명은 덧붙이지 않았다.해당 게시물은 온라인 커뮤니티 등에서 공유되며 다양한 해석이 이어졌다. 지난 19일은 12·3 비상계엄 사태와 관련해 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 1심에서 무기징역을 선고받은 날이어서, 이를 염두에 둔 것 아니냐는 관측도 제기됐다.전한길은 “최시원씨 너무 반갑고 용기 있는 연예인이다. 이런 연예인이 진짜 개념 있는 연예인이다. 진정성 있는 연예인이고 영혼이 뜨거운 연예인”이라며 “이런 연예인을 우리가 서포트해 드리고, 대한민국을 대표하는 연예인으로서 자리매김할 수 있도록 응원해드려야 하지 않겠냐”라고 추켜세웠다.최시원이 올린 ‘불의필망, 토붕와해’에 대해서는 “되게 멋있더라”라고 칭찬을 아끼지 않았다. 전한길은 “불의필망. 의롭지 않은 것은 반드시 망한다는 뜻이다. 이재명과 좌파 세력들, 지귀연 판사의 잘못된 선고를, 의롭지 않은 것은 반드시 망한다고 한 것”이라며 “‘토붕와해’는 흙이 무너지고 기와가 깨지듯 완전히 붕괴된다는 뜻이다. 결국은 진실을 추구하는 우리가 이긴다는 메시지와 똑같은 것”이라는 해석을 내놨다.전한길은 “이 영상을 통해, 혹시나 최시원씨가 볼지 안 볼지 모르겠지만 공식적으로 또 제안한다”면서 “최시원씨, 우리 자유콘서트 3월 2일에 한다. 일산 킨텍스에서 하니까 교통도 편리하다. 좌석 수가 1만명 정도 되는 대규모 콘서트다. 최시원씨가 이름 그대로 와주시면 속이 시원하겠다. 우리 최시원씨 공식적으로 초청해 보겠다”고 말했다.‘3·1절 기념 자유음악회’는 일산 킨텍스 제1전시장 5홀에서 열리며, 1부 자유콘서트와 2부 토크콘서트로 진행된다. 전한길은 “우리끼리 ‘우파 지치지 않았다’며 이 안에서도 ‘윤어게인’을 외쳐야 하지 않겠냐. 모여서 집회처럼 진행한다는 뜻”이라고 행사 성격을 설명했다.그러나 이번 행사 포스터에 출연진 명단으로 포함된 가수 태진아 측은 콘서트 출연이 사실무근이라며 펄쩍 뛰었다.태진아 소속사 진아엔터테인먼트는 22일 공식 입장을 통해 “유튜브 채널 ‘전한길뉴스’ 측 주최로 3월 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 것으로 알려진 3·1절 기념 자유음악회에 가수 태진아는 출연하지 않는다”고 밝혔다소속사는 “행사 관계자가 거짓말로 속여 태진아에 일정을 문의한 후 일방적으로 행사 출연을 기정사실화해 버린 일에 대해 강력하게 법적 대응을 할 예정”이라고 단호하게 밝혔다.소속사에 따르면 한 연예계 관계자는 며칠 전 태진아의 이태원 카페를 찾아 ‘내달 2일 오후 2시 킨텍스에서 진행하는 행사 출연이 가능하냐’고 물었고, 태진아는 이에 ‘스케줄은 가능하다’고 답했다.지방선거를 앞둔 상황에서 혹시 정치 관련 행사가 아닌지 의문이 들어 “정치 행사냐”고 확인했지만, 그 관계자는 “킨텍스에서 하는 그냥 일반 행사”라고 답했다는 설명이다.소속사 관계자는 “그런데 다음날 태진아 사진이 들어간 행사 포스터가 소셜미디어(SNS)에 퍼져나가고, ‘전한길뉴스’에서 ‘태진아가 음악회에 출연한다’는 이야기를 하고 있다는 소식을 접했다”면서 “너무나도 어이가 없고 개탄스러워 해당 관계자에게 시정을 요청했지만, 이미 포스터는 온라인상에 퍼져 나갔고, 22일 현재까지도 ‘전한길뉴스’ 측에서는 ‘태진아가 행사에 출연한다’고 언급하고 있다”고 분노했다.“태진아가 해당 행사에 출연하기로 했다는 말은 전혀 사실이 아니다”라고 거듭 강조한 소속사 관계자는 “정치적 행사를 일반 행사라고 거짓말로 속여 일정을 문의한 관계자를 현재 명예훼손으로 고소·고발할 예정”이라며 아울러 정확한 사실 확인도 없이 유튜브 방송으로 태진아의 사진을 허락 없이 사용한 ‘전한길뉴스’에 대해서도 법적 대응을 준비 중에 있다고 설명했다.이 관계자는 “가수 태진아는 그동안 숱한 정치권의 러브콜이 있었지만 단 한 번도 응하지 않았고, 앞으로도 정치적인 행사에는 출연할 의사가 전혀 없다는 것을 다시 한번 말씀드린다”고 말했다.현재 예매 페이지에 게재된 포스터에는 태진아의 사진이 빠진 상태다.신진호 기자