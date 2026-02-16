설맞이 인사 李 대통령 “이 나라를 지켜준 주권자 국민께 감사”

이 대통령 부부, 영상 메시지로 설 인사

이재명 대통령은 17일 설맞이 인사를 하며 “병오년 설 명절 아침 모든 국민을 아우르고 섬기는 모두의 대통령으로서 다짐의 말씀을 드린다”고 했다.이 대통령은 이날 부인 김혜경 여사와 한복 차림으로 ‘모두의 설날’이라는 설 명절 영상 메시지에서 “가족과 이웃이 건강하기를 바라는 마음도 다르지 않고 청년과 어르신이 자라는 바도 다르지 않을 것”이라며 이처럼 말했다.이 대통령은 “지난 한 해는 국민 여러분께서 힘을 모아주신 덕분에 모든 것들이 예상보다 빠르게 제자리를 찾고 있다”며 “거리에서 가정에서 일터에서 이 나라를 지켜내 주신 주권자 국민 여러분께 깊이 감사드린다”고 했다.이어 “사랑하는 국민 여러분, 서로 다른 자리에서 서로 다른 모습으로 살아가는 우리들이기에 세상을 바라보는 시선과 생각은 얼마든지 다를 수 있다”면서도 “하지만 우리 아이들이 더 나은 환경에서 자라기를 바라는 마음은 어디에서 어떤 모습으로 살든 다르지 않을 것”이라고 강조했다.‘모두의 대통령’이 되겠다고 약속한 이 대통령은 “국민께서 원하는 대한민국의 모습을 이정표 삼아 한 걸음 한 걸음 흔들림 없이 걸어야겠다”며 “지난 한 해 서로를 격려하며 어려움을 이겨낸 것처럼 새해도 우리 사회가 따뜻한 연대와 신뢰 위에서 함께 나아가길 소망한다”고 밝혔다.이 대통령의 뒤를 이어 김 여사는 “올해도 여러분 모두의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원한다”고 말했다.김진아 기자