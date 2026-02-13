쉼 없이 달린 李 대통령…첫 설 연휴 땐 쉼표 찍고 ‘재충전’

이 대통령 외부 일정 없이 관저서 휴식
이재명 대통령이 취임 후 처음이자 명절로는 두 번째인 이번 설 연휴에는 별다른 일정 없이 휴식을 갖기로 했다. “휴일, 휴가가 어디 있나”라며 자신을 포함해 참모진들에게 ‘열일’(열심히 일)할 것을 다그쳐온 이 대통령이지만 오랜만의 명절을 맞이해 잠시 쉬며 재충전의 기회를 갖기로 했다.
15일 청와대에 따르면 이 대통령은 부인 김혜경 여사와 함께 관저에 머물며 조용히 휴식을 취했다. 이 대통령은 지난해 10월 취임 후 첫 명절인 추석 연휴 때는 고향인 경북 안동을 찾아 가족·친지와 함께 경북 봉화·안동의 선영을 참배하기도 했다. 이 대통령은 대통령 당선 이전에도 명절 때면 고향을 찾아 성묘해왔다.
이 대통령은 연휴 시작 전인 지난 12일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 “우리 같은 사람들한테는 휴가도 없고 주말도 없고 퇴근도 없다”며 “우리 손에 나라의 운명이 달렸다”고 열심히 일해달라고 강조한 바 있다. 하지만 쉴 때는 확실하게 쉬어 업무 효율성을 끌어올려야 한다는 게 이 대통령의 생각이다.
역대 대통령들도 명절 때면 별다른 외부 일정 없이 조용히 휴식을 취하는 편이다. 문재인 전 대통령도 재임 시절 가족들과 차례를 지내며 쉬어간 바 있다. 박근혜 전 대통령도 재임 기간에는 관저에 머물며 정국 구상을 했다.
윤석열 전 대통령은 2024년 설 당일에는 환경미화 근로자들과 아침 식사를 함께 하기도 했다. 하지만 지난해 설 때는 탄핵 직후로 구속 상태에서 명절을 보냈다.
김진아 기자
