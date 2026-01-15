장동혁, 무기한 단식 돌입…“공천헌금·통일교 특검 수용하라”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 15일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 ‘민생실종, 특검폭주 중단 촉구 민주당 규탄대회’에서 발언을 하고 있다. 2026.01.15 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

장동혁 국민의힘 대표는 15일 통일교의 정치권 지원 의혹 특검과 더불어민주당 공천헌금 의혹 특검 수용을 촉구하는 단식에 돌입한다.장 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당의 2차 종합특검법 강행 처리 규탄 대회에 나서서 “천하람 개혁신당 원내대표가 1번 주자로 본회의장에서 필리버스터를 하기 위해 서는 순간 저는 국민 목소리가 보이는 이곳 국회 본회의장 로텐더홀에서 공천헌금과 통일교 특검법 수용을 촉구하는 단식을 시작하겠다”고 밝혔다.이어 “특검법의 무도함과 그리고 특검법을 거부하고 있는 민주당의 무도함이 제 단식을 통해 국민들께 더 강력하게 목소리로 전달되기를 바란다”고 했다.민주당은 이날 본회의에서 2차 종합특검법을 처리한다는 방침이다. 이에 국민의힘·개혁신당은 이를 저지하기 위한 필리버스터에 함께 나선다는 계획이다. 첫 주자로는 천 원내대표를 세웠다.윤예림 기자