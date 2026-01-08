대구 찾은 조국 “국힘 독점 31년간 1인당 총생산 꼴찌”…대법원 이전도 언급

이미지 확대 조국 조국혁신당 대표와 김정기 대구시장 권한대행이 8일 대구시청 산격청사에서 정책간담회를 갖고 지역 현안에 대해 논의하고 있다. 대구시 제공

이미지 확대 대구 찾은 조국 대표 조국 조국혁신당 대표가 8일 대구시청 산격청사를 찾아 김정기 대구시장 권한대행과 면담하고 있다. 2026.1.8. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표는 8일 대구를 찾아 “지방 권력을 쥔 국민의힘 내란 정당이 기득권을 내려놓도록 만들어야 한다”고 직격탄을 날렸다. 조 대표는 이날 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장과의 정책간담회에서 ‘대법원 대구 이전’을 약속하는 등 지방선거를 앞두고 대구·경북(TK) 민심 공략에 나섰다.조 대표는 이날 오전 조국혁신당 대구시당에서 열린 현장 최고위원회의에서 “대구는 30년 넘게 국민의힘이 장악하고 있다”며 이같이 말했다. 그러면서 “그런 대구는 대한민국에서 31년째 1인당 지역내총생산(GRDP) 꼴찌를 하고 있다”고 강조했다.지난해 전국 평균 1인당 GRDP가 4948만원인데 대구는 3137만원으로 꼴찌인 데다, 실질성장률도 뒤에서 두 번째라는 게 조 대표의 지적이다.그는 이어 “대구는 제조업 기반이 무너져 양질의 일자리가 부족하다 보니 해마다 1만 명 안팎의 청년이 탈(脫) 대구를 하는 게 당연하다”며 “한 세대에 걸친 국민의힘 편애에도 이런 지경에 이르렀다”고 비판했다. 또 “국민의힘 대구 지도자들은 그동안 무엇을 했느냐”고 꼬집었다.조 대표는 “독점은 무능을 낳고 부패를 키운다. 좋은 경쟁을 해야 견제와 균형을 이루고, 사회와 경제에 활력이 돌아온다”면서 “바로 지금이 내란 본색을 드러낸 지역 권력 카르텔을 손볼 절호의 기회”라고 목소리를 높였다.조 대표는 이날 오후 대구시와 정책간담회를 갖고 주요 현안에 대한 국회와 정당 차원의 지원도 약속했다. 특히, 대법원 대구 이전을 언급해 눈길을 끌었다. 김 대행은 이 자리에서 TK 신공항 건설과 대구 취수원 이전, 휴머노이드 로봇 국가첨단전략산업 특화단지 지정, 국립 독립기념관 대구 분원 건립, 국립치의학연구원 유치 등을 건의했다.김 대행은 “국정 기조에 맞춰 시의 현안이 흔들림없이 추진될 수 있게 전폭적인 관심과 지원을 부탁한다”고 말했다.이에 조 대표는 “과거 드높았던 대구의 위상을 재현하기 위해 공공기관 이전 등 지역 핵심현안에 대해 국회와 정당 차원에서 지원할 수 있는 방안을 적극 검토하겠다”며 “대법원과 부대시설을 대구로 이전하는 내용이 담긴 법안을 이미 발의했고 대구시와 협의하며 강력히 추진할 것”이라고 약속했다.대구 민경석 기자