이 대통령 “외국 군대 없으면 자주국방 불가능…굴종적 사고”

“유능하고 전문화된 스마트 정예 강군으로 재편해야”

이재명 대통령이 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 21일 “군사력, 국방력, 국력을 가지고도 외국 군대 없으면 자주국방이 불가능한 것처럼 생각하는 일각의 굴종적 사고”라며 자주국방 의지를 강조했다.이 대통령은 이날 페이스북에 ‘강력한 자주국방의 길을 열겠다’라는 제목으로 이같이 글을 남겼다.이 대통령은 “감지·판단·조준·사격이 자유로운 AI(인공지능) 전투로봇, 무장 자율드론, 초정밀 공격 방어 미사일 등 유무인 복합 첨단 무기체계를 갖춘 50명이면 100명 아니라 수천·수만의 적도 얼마든지 감당할 수 있다”고 했다.이 대통령은 우리나라가 군사 강국이라는 점을 강조했다. 이 대통령은 “대한민국 군대는 장병 병력 수에 의존하는 인해전술식 과거형 군대가 아니라 유무인 복합체계로 무장한 유능하고 전문화된 스마트 정예 강군으로 재편해야 한다”고 했다. 이어 “국군은 북한에 비해 상비군 숫자는 적지만 군 복무를 마치고 지금도 훈련 중이며 즉시 전투에 투입 가능한 예비 병력이 260만”이라고 덧붙였다.이 대통령은 군인 수를 늘리는 옛날 방식으로 군사력을 높이는 시대가 아니라는 점을 분명히 했다. 이 대통령은 “인구 문제는 심각하고 당장의 병력 자원이 부족한 것은 사실이지만 상비병력 절대 숫자의 비교만으로 우리의 국방력을 걱정하실 필요는 없다”고 했다.이어 “경제력·문화력을 포함한 통합 국력을 키우고, 국방비를 늘리고, 사기 높은 스마트 강군으로 재편하며 방위산업을 강력히 육성하고, 안보·외교 강화로 다자안보협력 체계를 확보하는 등으로 다시는 침략받지 않는 나라, 의존하지 않는 나라를 만들어가겠다”고 했다.이 대통령은 “강력한 자율적 자주국방이 현시기 우리의 가장 중요한 과제”라며 “‘똥별’이라는 과한 표현까지 쓰면서 국방비를 이렇게 많이 쓰는 나라에서 외국 군대 없으면 국방을 못 한다는 인식을 질타한 노무현 대통령이 떠오른다”고 밝혔다. 이어 “경제회복과 국민통합의 바탕 위에 강력한 국방개혁을 통해 국민께서 걱정하지 않으시도록 완전한 자주국방 태세를 신속히 갖춰 나가겠다”고 했다.김진아 기자