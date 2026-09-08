피플 인사 [인사] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/09/08/20260908023003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-08 00:07 입력 2026-09-08 00:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■한국예술종합학교 △교무부처장 남화연△음악원 작곡과장 이병무△연극원 원장 이성곤△연극원 부원장 박해성△연극원 극작과장 박지선△연극원 연극학과장 김미희△연극원 예술전문사과정 주임교수 최종윤△영상원 영상이론과장 남수영△미술원 예술전문사과정 주임교수 박성원△전통예술원 원장 류경화△전통예술원 부원장 박인수△전통예술원 음악과장 김형섭△전통예술원 연희과장 김원민△인권센터장 임태우■JTBC △M＆A추진단장 남중권△M＆A추진단 부단장 곽준석·강인식·유상욱■KBS △청주방송총국 총무국장 유영택 ■아시아투데이 △편집국 산업부장 윤경현 2026-09-08 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지