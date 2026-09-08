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수정 2026-09-08 00:07
입력 2026-09-08 00:07
■한국예술종합학교 △교무부처장 남화연△음악원 작곡과장 이병무△연극원 원장 이성곤△연극원 부원장 박해성△연극원 극작과장 박지선△연극원 연극학과장 김미희△연극원 예술전문사과정 주임교수 최종윤△영상원 영상이론과장 남수영△미술원 예술전문사과정 주임교수 박성원△전통예술원 원장 류경화△전통예술원 부원장 박인수△전통예술원 음악과장 김형섭△전통예술원 연희과장 김원민△인권센터장 임태우

■JTBC △M＆A추진단장 남중권△M＆A추진단 부단장 곽준석·강인식·유상욱

■KBS △청주방송총국 총무국장 유영택

■아시아투데이 △편집국 산업부장 윤경현
2026-09-08 23면
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