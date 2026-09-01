피플 인사 [인사]호서대학교 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/09/01/20260901500252 URL 복사 댓글 0 이종익 기자 수정 2026-09-01 16:23 입력 2026-09-01 16:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 △특임부총장 이종원 △아트앤컬처대학장 김경식 △기술경영전문대학원장 정희운 △교육대학원장 한유미 △산학융합대학원장 권영일(산학융합캠퍼스장 겸직) △국제처장 박설호 △AIX추진본부 부본부장 장성식 △기획평가팀장 문찬미 △총무팀장 이종호 △취업팀장 채동우 △기초교양교육팀장 서인성 △산학융합캠퍼스 종합행정팀장 손형진.아산 이종익 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지