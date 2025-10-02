[인사]
■행정안전부 ◇과장급 전보△정보공개과장 이경하
■산업통상부 ◇국장급 전보△중견기업정책관 최연우
■성평등가족부 ◇과장급 전보△혁신행정법무담당관 김성곤△정보통계담당관 정윤경△성형평성기획과장 임종필△성평등문화협력과장 조린△성별영향평가과장 조혜승△고용평등총괄과장 이정현△친밀관계폭력방지과장 정회진△폭력예방교육과장 박정식△아동청소년성보호과장 임선주△디지털소통팀장 이진희
■법제처 ◇과장급 전보△법령해석국 경제법령해석1과장 안승철△경제법제국 법제관 구본규 김진주△법령해석국 법령해석총괄과장 공은정△법제정책국 법제정책총괄과장 임지연 ◇과장급 파견△검찰개혁추진단 김한율 임종훈
■국가데이터처 ◇고위공무원 전보△통계서비스국장 김보경△국가데이터허브정책관 서운주 ◇과장급 전보△통계서비스기획과장 채관병△조사시스템관리과장 황의태△지능정보화팀장 신우람△국가데이터기획협력과장 노형준△국가데이터허브정책과장 이지연
■국세청△국세청 차장 이성진△서울지방국세청장 김재웅△중부지방국세청장 이승수△부산지방국세청장 강성팔△대전지방국세청장 정용대△대구지방국세청장 민주원△국세청 조사국장 안덕수
■공정거래위원회 ◇과장급 전보△홍보담당관 박진석△내부거래감시과장 정신기 ◇과장급 승진△가맹거래조사팀장 남형우
