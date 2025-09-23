피플 인사 [인사] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2025/09/23/20250923036007 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-23 02:14 입력 2025-09-23 02:14 ■MBN △보도제작부장 이성수△시사제작2부장 김경중△시청자권익부장 박호근△채널전략부장 이상범△디지털뉴스부장 전광열△제작관리부장 유웅 ◇부장대우△정치부장직대 윤석정△사회정책부장직대 송한진△문화스포츠부장직대 김동환△정책기획부장직대 차민아△경제부장직대 김경기△사회부장직대 서정표△편성기획부장직대 우종상△심의부장직대 반보현△제작2부장직대 김창재■MBN미디어텍 △기술국장직대 조선웅△영상취재부 영상취재팀장 이종호 2025-09-23 36면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지