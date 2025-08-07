임영웅 팬클럽 ‘대구영웅사랑봉사회’ 사회복지공동모금회 나눔리더스클럽 가입

이미지 확대 ‘대구영웅사랑봉사회’ 회원들이 나눔리더스클럽 가입을 기념해 단체 기념촬영을 하고 있다. 대한적십자사 대구지사 제공

유명가수 임영웅의 대구 지역 팬클럽이 사랑의열매 고액 단체 기부자 모임에 이름을 올렸다.대구사회복지공동모금회(회장 신홍식)는 가수 임영웅 팬클럽 ‘대구영웅사랑봉사회’가 최근 성금 1천만원을 기탁하며 대구사랑의열매 14번째 나눔리더스클럽에 가입했다고 7일 밝혔다.이번 기부는 8일 임영웅 데뷔 9주년과 정규 2집 ‘아임 히어로2’(IM HERO 2) 발매를 기념해 이웃사랑을 실천한다는 취지로 이뤄졌다. 기부금은 대구 지역의 어려운 이웃을 위한 복지사업에 사용된다.80여 명의 회원으로 구성된 대구영웅사랑봉사회는 임영웅의 이름으로 지역에서 다양한 봉사와 기부활동을 이어오고 있다. 홀몸 노인을 위한 도시락 배달부터 무료급식 봉사, 장애인 나들이 지원, 취약계층 후원물품 전달 등 다방면에서 봉사활동을 했다.배정희 대구영웅사랑봉사회장은 “임영웅이라는 따뜻한 아티스트를 응원하며 모인 팬들이 함께 나눔의 가치를 이어갈 수 있어 뜻 깊다”며 “앞으로도 꾸준히 봉사와 기부를 실천하며 지역사회의 빛이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.대구 민경석 기자