문시연 숙명여대 총장, ‘2025 한국의 영향력 있는 CEO’ 뽑혀

이미지 확대 문시연(오른쪽) 숙명여대 총장이 ‘2025 한국의 영향력 있는 CEO’ 교육경영 분야 수상자로 선정됐다. 사진은 시상식. 숙명여대 제공

숙명여자대학교는 문시연 총장이 TV조선에서 주관하는 ‘2025 한국의 영향력 있는 CEO’ 교육경영 분야 수상자로 선정됐다고 7일 밝혔다.올해 13회째인 이 상은 한 해 동안 대한민국 각 분야 발전을 이끌어가고 있는 최고 경영자의 리더십 사례를 알리기 위해 만들어졌다.숙명여대에 따르면 문 총장은 2026년 숙명여대 창학 120주년을 앞두고 ‘아웃씽커스(Outthinkers) 숙명’ 슬로건 아래 교육의 패러다임 전환을 이끌고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다. 숙명여대는 문 총장 취임 이후 인공지능(AI), 디지털 전환 등 급변하는 글로벌 어젠다에 발맞춰 정형화된 사고방식의 틀을 깨고 미래 사회를 주도할 아웃씽커를 양성하고 있다.문 총장은 숙명여대를 한류 중심 글로벌 대학으로 성장시키겠다는 비전을 그리고 있다. 내년 외국인 전용 단과대학인 글로벌융합대학을 ‘한류국제대학’으로 새롭게 출범하는 것을 비롯해 한류를 핵심 콘텐츠로 삼아 세계와 소통하며 한류 전문 글로벌 인력을 대거 배출하겠다는 구상이다.또한, 문 총장은 취임 후 교내에 100여평 규모의 AI센터를 신설했다. AI 기반 교수법과 관련 교과목을 개발하고, 숙명여대의 강점인 인문·사회·예술 계열에 AI 융합기술을 접목해 융합연구와 교육을 선도하는 공간이다. 동문인 대웅재단 고 장봉애 명예이사장과 대웅재단의 기부금 등 약 20억원의 기금을 활용해 인적·물적 인프라에 과감히 투자하고 있다. 이곳에서는 AI가 대체할 수 없는 인간 고유의 창의성과 소통 능력, 협업 능력을 기르는 문제해결 중심의 교육 혁신을 추진한다.문 총장이 학교를 이끌면서 미래를 향한 발전기금 기부도 이어지고 있다. 특히 기부자의 뜻을 공간에 기록하는 ‘강의실 명명’이라는 적극적인 아이디어로 참여를 이끌어내고 있다. 여기에는 현직 교수뿐 아니라 명예교수, 그룹 회장 등 다양한 인사가 참여 중이다. 독립운동가 후손인 현직 연구교수가 보훈급여를 모아 모교에 기부하는 감동적인 이야기도 학내 구성원과 지역 사회에 울림을 주고 있다.한준규 기자