서울의 매력 담은 무신사 ‘나만의 티셔츠’

명동중앙점서 30종 스탬프로 제작

이미지 확대 무신사 스탠다드 명동중앙점에서 서울 30종 스탬프를 활용해 제작할 수 있는 커스텀 티셔츠.

서울시 제공

2026-09-08 23면

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서울시가 패션 브랜드 ‘무신사 스탠다드’와 함께 서울의 매력을 입고 간직하는 서비스를 선보인다고 7일 밝혔다. 8일 문을 여는 무신사 스탠다드 명동중앙점에서는 서울의 도시브랜드와 캐릭터, 대표 명소를 담은 30종의 스탬프로 나만의 티셔츠를 만드는 서비스를 진행한다.무신사 스탠다드가 최초로 선보이는 커스텀 서비스로, 매장에서 기본 티셔츠를 선택한 뒤 원하는 스탬프를 골라 자유롭게 배치해 티셔츠를 제작하는 방식이다. 시는 협업을 위해 도시브랜드 ‘서울 마이 소울’(Seoul My Soul) 로고를 비롯해 공식 캐릭터인 소울프렌즈 4종, 한강과 서울시청, 동대문디자인플라자(DDP), 명동 등 명소를 그래픽으로 구현했다. 가격은 2만 9900원으로, 10분을 기다리면 프린팅할 수 있다. 8일에는 백호, 청룡, 주작, 현무 등 소울프렌즈 탈인형이 처음으로 한자리에서 사진 찍기 등 이벤트를 진행한다.김형래 시 홍보기획관은 “개성과 다양성을 존중하는 패션도시 서울의 매력을 경험할 수 있도록 협업을 기획했다”며 “앞으로도 민간기업과 다양한 협업으로 서울을 소개하는 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.김주연 기자