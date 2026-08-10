‘축구의 신’ 만든 평생 조력자… 메시 부친 별세

세줄 요약 메시 아버지 호르헤, 지병으로 68세 별세

13세 메시 유럽 진출·바르셀로나 입단 주도

계약·이적·광고·사업까지 장기간 지원

이미지 확대 리오넬 메시(왼쪽)와 아버지 호르헤 메시.

EPA 연합뉴스

2026-08-10 23면

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‘축구의 신’ 리오넬 메시(39)의 아버지이자 20여년간 그의 선수 생활과 사업을 뒷받침해 온 호르헤 메시가 별세했다. 68세.8일(현지시간) 로이터 통신 등 주요 외신은 호르헤가 지병으로 투병하다 아르헨티나 로사리오의 한 병원에서 숨을 거뒀다고 보도했다. 미국 마이애미에서 이튿날 열릴 예정이던 소속팀 인터 마이애미의 2026 리그스컵 경기를 준비하던 메시는 곧바로 개인 전용기를 타고 아르헨티나를 향했고, 가족과 함께 비공개로 아버지의 장례를 치렀다.호르헤는 전문 경영인이나 스포츠 비즈니스 전문가는 아니었지만 아들의 재능에 대한 강한 확신을 바탕으로 그가 13세였던 2000년 유럽 진출을 추진했고 FC바르셀로나 유소년팀 입단 계약을 끌어냈다.어린 메시가 낯선 스페인 생활에 적응하지 못하고 힘들어할 때도 호르헤는 아들의 곁을 지켰다. 가족 일부가 로사리오로 돌아간 뒤에도 바르셀로나에 남아 메시를 보살폈다. 이후 그는 아들과 관련한 계약과 이적, 광고 및 사업까지 직접 관리하며 메시의 활동을 도왔다.메시는 훗날 성장 과정을 회상하며 “아버지는 항상 나와 함께 계셨다. 우리는 참 힘든 일을 많이 겪었다”고 아버지를 향한 존경심을 드러내기도 했다.박성국 기자