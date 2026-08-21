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[천태만컷] 산책 후 찾은 명당

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오장환 기자
수정 2026-08-21 00:46
입력 2026-08-21 00:07
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산책 후 찾은 명당
산책 후 찾은 명당 무더운 여름이 이어지고 있습니다. 산책을 마치고 돌아온 반려견이 곧장 선풍기 앞에 자리를 잡았습니다. 시원한 바람을 온몸으로 맞으며 더위를 식히는 모습에, 사람도 반려견도 지치는 이 여름이 하루빨리 지나가길 바라 봅니다.
오장환 사진부장


무더운 여름이 이어지고 있습니다. 산책을 마치고 돌아온 반려견이 곧장 선풍기 앞에 자리를 잡았습니다. 시원한 바람을 온몸으로 맞으며 더위를 식히는 모습에, 사람도 반려견도 지치는 이 여름이 하루빨리 지나가길 바라 봅니다.

오장환 사진부장
2026-08-21 25면
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