사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 산책 후 찾은 명당 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/08/21/20260821025002 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2026-08-21 00:46 입력 2026-08-21 00:07 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 산책 후 찾은 명당 무더운 여름이 이어지고 있습니다. 산책을 마치고 돌아온 반려견이 곧장 선풍기 앞에 자리를 잡았습니다. 시원한 바람을 온몸으로 맞으며 더위를 식히는 모습에, 사람도 반려견도 지치는 이 여름이 하루빨리 지나가길 바라 봅니다.오장환 사진부장 무더운 여름이 이어지고 있습니다. 산책을 마치고 돌아온 반려견이 곧장 선풍기 앞에 자리를 잡았습니다. 시원한 바람을 온몸으로 맞으며 더위를 식히는 모습에, 사람도 반려견도 지치는 이 여름이 하루빨리 지나가길 바라 봅니다.오장환 사진부장 2026-08-21 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지