34세 이하 미취업 4400명 직무교육

세줄 요약 대한상의, 삼성·SK·LG와 청년 인재 양성 프로젝트 가동

반도체·IT 등 39개 과정, 현장 실무 중심 교육 제공

34세 이하 미취업 청년 4400명 선발, 비용 전액 지원

2026-06-24 23면

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대한상공회의소가 삼성·SK·LG 등 국내 주요 대기업들과 함께 대규모 청년 인재 양성 프로젝트를 가동한다.대한상의는 정부의 ‘K-뉴딜 아카데미’ 사업 핵심 파트너인 운영지원센터로 선정돼 이번 프로젝트를 진행한다고 23일 밝혔다. 국내 30여개 기업과 업종·지역 대표 기업들이 참여해 기업이 실제 활용하는 최고 수준의 기술 노하우와 특화된 직무 교육 프로그램을 제공한다.이번 사업은 반도체, 정보기술(IT), 화학, 첨단 제조 등 39개 특화 과정으로 구성됐다. 전체 교육과정의 절반 이상을 이론이 아닌 기업 현장 실무교육으로 채워 청년들이 구직 공백기와 관계없이 기업이 원하는 준비된 인재로 성장할 수 있도록 돕는다. 참여 기업들은 청년들의 ﻿역량 강화를 위해 자체적인 인프라와 멘토링 시스템을 전폭적으로 지원한다.구체적인 프로그램은 ▲삼성전자(청년희망배움터) ▲SK하이닉스(Hy-Po) ▲LG(Let’s Grow with LG 전자·화학·디스플레이) ▲한화오션엔지니어링(Ocean QM DX Academy) ▲롯데지주(Lotte Lift) ▲KT(ICT AX 아카데미) 등이다.대한상의는 ﻿900만원 상당의 프로그램 비용 전액을 무료 지원한다는 방침이다. 소정의 출석 요건을 채운 교육생에게는 매월 훈련 참여 수당(수도권 30만원·비수도권 50만원)도 별도 지급할 예정이다.지원 자격은 34세 이하의 미취업 청년이며, 총 4400명을 선발한다. 특히 오랜 기간 일자리를 구하지 못했거나 구직을 중단한 ‘쉬었음 청년’ 등 취업 취약계층에 선발 시 우대 혜택을 부여한다. 비수도권 거주 청년들에게도 최고 수준의 교육 기회를 균등하게 제공할 계획이다.장진복 기자